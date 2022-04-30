نادر قمر الدولة يدير مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي تحكيميا
السبت، 30 أبريل 2022 - 00:09
كتب : FilGoal
يدير نادر قمر الدولة مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي لحساب الجولة 17 من الدوري المصري.
ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي غدا السبت على ملعب المقاولون العرب.
ويعاون قمر الدولة كل من: أحمد حسام وسامي هلهل.
ويتواجد محمد يوسف فياض كحكم رابع.
ويتواجد على تقنية الفيديو: محمود الدسوقي ومحمود أبو الرجال.
وأدار قمر الدولة 6 مباريات الموسم الجاري في الدوري، أشهر خلالها 24 بطاقة صفراء واحتسب ركلتي جزاء.
ولم يُدر أي مباراة للأهلي الموسم الجاري.
وأدار مباراة واحدة لسيراميكا كليوباترا انتهت بالخسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة من 13 مباراة بفارق 6 نقاط عن الزمالك.
فيما يحتل سيراميكا كيلوباترا المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.
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