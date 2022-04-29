التعادل السلبي الـ 18 يحسم دربي سكندري مصغر بين فاركو وسموحة

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 23:57

كتب : FilGoal

فاركو 0-0 سموحة

حسم التعادل السلبي رقم 18 في الدوري المصري الموسم الحالي نتيجة مباراة فاركو وسموحة في الجولة 17 على استاد الإسكندرية.

تعادل هو السادس لسموحة والخامس لفاركو في الدوري الموسم الجاري في دربي سكندري مصغر.

وتراجع سموحة للمركز الخامس برصيد 27 نقطة.

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فيما ظل فاركو سابعا برصيد 23 نقطة وللمباراة السادسة دون خسارة في الدوري.

سموحة سيواجه الاتحاد في الجولة المقبلة في دربي الإسكندرية، بينما سيلتقي فاركو مع فيوتشر.

التشكيل

قاد أحمد رمضان "بيكهام" ومحمد متولي "كناريا" في وسط الفريق السكندري.

في المقابل عاد محمد صبحي لحراسة عرين فاركو بعدما غاب عن المباراة الماضية.

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وصف المباراة

مرت أول نصف ساعة من عمر اللقاء دون أي خطورة على مرمى الفريقين.

في الدقيقة 35 سدد عبد الكبير الوادي كرة تصدى لها صبحي

وفي الدقيقة 42 أهدر مروان حمدي انفرادا تاما، شوط أول انتهى سلبيا.

في الشوط الثاني مرت رأسية رامي صبري مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 55.

وسدد أحمد شريف كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الهاني سليمان في الدقيقة 68.

ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء لسموحة بعد العودة لتقنية الفيديو قبل 7 دقائق على نهاية اللقاء.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع سدد عبد الكبير الوادي ركلة ثابتة مرت أعلى من العارضة لتنتهي المباراة بتعادل سلبي.

سموحة فاركو في الدوري
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