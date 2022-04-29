في وجود ميسي ونيمار ومبابي.. ستراسبورج يصعق باريس سان جيرمان بالتعادل

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 23:54

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - بوردو

تعادل ستراسبورج مع ضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لمثلهم في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين.

تقدم ستراسبورج سريعا في الدقيقة 3 بهدف كيفن جاميرو بعد تمريرة حاسمة من لوكاس بيرين.

وفي الدقيقة 23 تعادل كيليان مبابي لصالح باريس سان جيرمان، بعد تمريرة من نيمار.

أخبار متعلقة
غضب سنغالي.. هل يتغير موقف "كاف" من إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب؟ "السحر مستمر".. ديفيد سيلفا مستمر مع سوسيداد لعام آخر مؤتمر أرتيتا: ساكا يتعافى بشكل جيد.. وبيليرين ضمن خططنا

وسجل أشرف حكيمي هدف التقدم في الدقيقة 64، بعد تمريرة حاسمة من مبابي، الذي أضاف الهدف الثالث بنفسه في الدقيقة 68.

عودة ستراسبورج بدأت بهدف عكسي في الدقيقة 75 سجله ماركو فيراتي في شباكه عن طريق الخطأ.

وأخيرا، سجل أنتوني ساسي هدف التعادل في الدقيقة 91، بعد تمريرة من لينارد ديميتري.

بطبيعة الحال لا يزال باريس سان جيرمان على قمة الدوري الذي حسمه بالفعل، برصيد 79 نقطة.

ويحتل ستراسبورج المركز الخامس مؤقتا بعد أن رفع رصيده إلى 57 نقطة.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كيليان مبابي ستراسبورج
نرشح لكم
مواعيد مباريات الجمعة 29-4-2022 والقنوات الناقلة.. سان جيرمان يواجه ستراسبورج والدوري المصري أنشيلوتي: قررت الرحيل عن باريس سان جيرمان بسبب هذا الطلب راديو مونت كارلو: كونتي يحدد 3 مطالب لتدريب باريس سان جيرمان ماركينوس: بلع الماء كان صعبا بعد هزيمة ريال مدريد.. وأود البقاء مع باريس مدى الحياة سكاي: رحيل ستة نجوم وبوكيتينو.. ثورة منتظرة في باريس سان جيرمان تقارير: إقالة بوكيتينو من تدريب باريس سان جيرمان تمت مدير سان جيرمان: مبابي يفكر في مستقبله لاتخاذ القرار الأفضل؟ أثق فيه رغم التعادل المتأخر.. صاروخية ميسي تؤمن فوز باريس باللقب العاشر لـ الدوري الفرنسي
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - تغيير اسم وشعار مستقبل وطن 5 دقيقة | الدرجة الثانية
مؤتمر أحمد سامي: لا يوجد تنسيق والرابطة تضيع عمل الفريق 12 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر ألميدا: في المستقبل سنكون الأفضل.. وسعيد بتواجد صبحي سواء انتقل لـ الأهلي أو الزمالك 23 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يكشف مستجدات إصابة السولية وعبد القادر وفرصهما في اللحاق بمواجهة وفاق سطيف 24 دقيقة | الدوري المصري
نادر قمر الدولة يدير مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي تحكيميا 39 دقيقة | الدوري المصري
التعادل السلبي الـ 18 يحسم دربي سكندري مصغر بين فاركو وسموحة 50 دقيقة | الدوري المصري
في وجود ميسي ونيمار ومبابي.. ستراسبورج يصعق باريس سان جيرمان بالتعادل 53 دقيقة | الدوري الفرنسي
في مباراة ركلات الجزاء.. شلبي يخطف نقطة ثمينة لـ إنبي أمام البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت نهائي كأس الطائرة -الزمالك (3)-(1).. الأبيض بطل الكأس 4 تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية