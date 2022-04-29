في وجود ميسي ونيمار ومبابي.. ستراسبورج يصعق باريس سان جيرمان بالتعادل

تعادل ستراسبورج مع ضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لمثلهم في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين.

تقدم ستراسبورج سريعا في الدقيقة 3 بهدف كيفن جاميرو بعد تمريرة حاسمة من لوكاس بيرين.

وفي الدقيقة 23 تعادل كيليان مبابي لصالح باريس سان جيرمان، بعد تمريرة من نيمار.

وسجل أشرف حكيمي هدف التقدم في الدقيقة 64، بعد تمريرة حاسمة من مبابي، الذي أضاف الهدف الثالث بنفسه في الدقيقة 68.

عودة ستراسبورج بدأت بهدف عكسي في الدقيقة 75 سجله ماركو فيراتي في شباكه عن طريق الخطأ.

وأخيرا، سجل أنتوني ساسي هدف التعادل في الدقيقة 91، بعد تمريرة من لينارد ديميتري.

بطبيعة الحال لا يزال باريس سان جيرمان على قمة الدوري الذي حسمه بالفعل، برصيد 79 نقطة.

ويحتل ستراسبورج المركز الخامس مؤقتا بعد أن رفع رصيده إلى 57 نقطة.