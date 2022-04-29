في مباراة ركلات الجزاء.. شلبي يخطف نقطة ثمينة لـ إنبي أمام البنك الأهلي

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 23:43

كتب : FilGoal

إنبي 2-2 البنك الأهلي

خطف إنبي تعادلا مثيرا في الجولة 17 من الدوري المصري أمام البنك الأهلي على ملعب بتروسبورت.

تقاسم الفريقان الشوطين، فسجل البنك الأهلي ثنائية عن طريق إسحاقو يعقوبو وعاصم صلاح.

وفي الشوط الثاني سجل مصطفى شلبي ثنائية.

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المباراة شهدت احتساب الحكم محمود عاشور 3 ركلات جزاء.

وهي ثاني مباراة الموسم الجاري في الدوري تشهد احتساب 3 ركلات جزاء بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الأول 3-0.

تعادل رفع رصيد البنك الأهلي إلى 23 نقطة، ومباراة سادسة على التوالي في الدوري دون خسارة.

بينما ارتفع رصيد إنبي إلى 20 نقطة في المركز الثامن ودون خسارة في آخر 4 مباريات.

وسيلتقي البنك الأهلي في بداية الدور الثاني مع طلائع الجيش.

فيما سيواجه إنبي في اللقاء المقبل الزمالك.

التشكيل

قاد ناصر منسي وأسامة فيصل هجوم البنك الأهلي.

فيما اعتمد حلمي طولان على جون إيبوكا في هجوم إنبي.

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وصف المباراة

تقدم البنك الأهلي مبكرا بهدف من عرضية أحمد سعيد استلمها إسحاقو يعقوبو وسدد كرة أرضية مرت من تحت يد أحمد سعيد وسكنت الشباك في الدقيقة 3.

في الدقيقة 11 رد القائم الأيسر تسديدة قوية من محمد هلال.

وكاد ناصر منسي أن يسجل هدف البنك الثاني بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 42 تحصل البنك الأهلي على ركلة جزاء انبرى لها عاصم صلاح وسددها في الشباك بنجاح لينتهي الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي بنتيجة 2-0.

في الشوط الثاني عاد إنبي في النتيجة، عاشور احتسب ركلة جزاء في الدقيقة 55 سددها مصطفى شلبي بنجاح في الشباك.

وفي الدقيقة 71 تحصل شلبي على ركلة جزاء انبرى لها لكن القائم الأيسر منع التعادل.

وفي الدقيقة 90 استطاع اللاعب نفسه أن يسجل برأسية هدف التعادل القاتل.

هدف رفع رصيد شلبي إلى 4 أهداف في المركز الثاني لهدافي إنبي خلف النيجيري جون إيبوكا صاحب الـ 6 أهداف.

الدوري المصري إنبي البنك الأهلي
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