فيوتشر إلى المربع الذهبي بثلاثة أهداف رائعة أمام مصر للمقاصة

ارتقى فيوتشر للمركز الرابع بفوز رابع على التوالي في الدوري جاء على حساب مصر للمقاصة في الجولة 17 من الدوري الممتاز بنتيجة 3-0.

سجل أهداف فيوتشر: أيمن الصفاقسي وأحمد عاطف (هدفان)

فوز رفع رصيد فيوتشر إلى 28 نقطة أزاح به سموحة من المركز الرابع من 16 مباراة.

بينما ظل مصر للمقاصة في المركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد 10 نقاط فقط من 17 مباراة.

ويلتقي فيوتشر في الجولة المقبلة مع فاركو، فيما يستضيف مصر للمقاصة ضيفه بيراميدز في أولى مباريات الدور الثاني من الدوري.

التشكيل

بدأ فيوتشر اللقاء بالقوة الضاربة بتشكيل ضم ناصر ماهر وأيمن الصفاقسي وأحمد رفعت وأحمد عاطف.

في المقابل قاد محمود فهمي هجوم الفريق الفيومي.

وصف المباراة

بدأ فيوتشر اللقاء مبكرا بهدف سهّل الأمور.

عرضية من أحمد رفعت من الجهة اليسرى قابلها التونسي أيمن الصفاقسي برأسية على يسار الحارس معلنا الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الثانية.

وكاد أحمد رفعت أن يصنع ثاني أهدافه في اللقاء لكن تسديدة عمر كمال من لمسة واحدة مرت بجوار القائم في الدقيقة 30.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول أرسل محمد رضا كرة طولية إلى أحمد عاطف الذي انفرد ومرر الكرة من فوق الحارس (لوب) ثم راوغ المدافع وسدد الكرة في الشباك معلنا الهدف الثاني لفيوتشر.

مع بداية الشوط الثاني مرت تسديدة أحمد رفعت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 46.

وردت العارضة فرصة هدف للفريق الفيومي وتقليص الفارق بتسديدة من محمد عادل أمو بعد مرور ساعة من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 74 أرسل أحمد رفعت كرة عرضية قابلها أحمد عاطف بضربة مزدوجة سكنت شباك محمد مجدي والهدف الثالث لفيوتشر.

هدفان رفعا رصيد أحمد عاطف إلى 5 أهداف الموسم الحالي في الدوري متساويا مع أحمد رفعت وأيمن الصفاقسي في ترتيب هدافي فريقه.

وتألق محمد مجدي ومنع مرماه من الهدف الرابع بمنع رأسية عمر سافيولا من أن تسكن شباكه في الدقيقة 90.