انتهت في الدوري – إنبي (2) (2) البنك وفيوتشر (3) (0) المقاصة.. وتعادل سلبي بين فاركو وسموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة 17 من الدوري المصري، إذ يلتقي إنبي مع البنك الأهلي، ومصر للمقاصة مع فيونشر وفاركو يواجه سموحة.

إنيي × البنك الأهلي

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انتهت

ق 90: مصطفى شلبي يسجل هدف التعادل برأسية متقنة

ق 74: القائم يمنع التعادل من مصطفى شلبي.

ق 71: ركلة جزاء ثانية لإنبي وثالثة في المباراة

ق 57: جووول مصطفى شلبي يسجل هدف إنبي الأول

ق 55: ركلة جزاء لإنبي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جوووول عاصم صلاح يسجل الهدف الثاني للبنك الأهلي من علامة الجزاء.

ق 42: ركلة جزاء للبنك الأهلي

ق 23: ناصر منسي يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

ق 11: القائم الأيسر يتصدى لتسديدة محمد هلال من داخل منطقة الجزاء.

ق 3: جووول أووول.. البنك إسحاقو يعقوبو يتقدم بالهدف الأول بعد عرضية من أحمد سعيد استلمها وسدد في الشباك.

بداية اللقاء

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فيوتشر × مصر للمقاصة

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انتهت

ق 73: جووول ثااالث بضربة مزدوجة على يمين الحارس.

ق 60: العارضة تتصدى لتسديدة محمد عادل أمو لاعب المقاصة

ق 45: أحمد رفعت يسدد كرة مقوسة تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جووول ثااااني أحمد عاطف ينفرد ويمر بالكرة من فوق الحارس ثم يراوغ المدافع ويسدد في المرمى الخالي

ق 30: عرضية من رفعت وتسديدة من لمسة واحدة من عمر كمال تمر بجوار القائم.

ق 2: جووول أوول عرضية من رفعت ورأسية من أيمن الصفاقسي والهدف الأول لفيوتشر

بداية اللقاء

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فاركو × سموحة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا

انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: مروان حمدي يهدر انفرادا تاما بحارس مرمى فاركو

ق 35: محاولة خطيرة من عبد الكبير الوادي تصدى لها حارس مرمى فاركو

ق 30: هدوء في أداء الفريقين ولا خطورة حقيقية على المرمى.

بداية اللقاء