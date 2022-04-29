تشكيل الدوري - منسي وفيصل يقودان هجوم البنك الأهلي.. وإيبوكا أساسي مع إنبي
الجمعة، 29 أبريل 2022 - 21:11
كتب : FilGoal
يقود ناصر منسي وأسامة فيصل هجوم البنك الأهلي في مواجهة إنبي في الجولة 17 من الدوري المصري.
ويبدأ جون إيبوكا في هجوم إنبي وبجواره مؤمن راضي ومصطفى شلبي.
تشكيل البنك الأهلي
حراسة المرمى: محمود الزنفلي
الدفاع: إسحاق يعقوبو - أمير مدحت – أحمد ياسين - عاصم صلاح
الوسط: أحمد سعيد – معروف يوسف – محمد بسيوني
الهجوم: محمد هلال – أسامة فيصل – ناصر منسي
وجاء تشكيل إنبي:
حراسة المرمى محمود جاد
الدفاع: علي فوزي – إبراهيم يحيى – إبراهيم القاضي -- محمد حامد
الوسط: أحمد العجوز – مصطفى دويدار – محمد النحاس
الهجوم: مصطفى شلبي - جون إيبوكا - مؤمن راضي
ويحتل البنك الأهلي المركز السادس برصيد 22 نقطة من 15 مباراة.
فيما يحتل إنبي المركز العاشر برصيد 19 نقطة من 15 مباراة.
نرشح لكم
مباشر في الدوري – إنبي (0) (1) البنك وفيوتشر (1) (0) المقاصة.. هدف مبكر جديد تشكيل الدوري - فيوتشر بالقوة الضاربة.. وفهمي يقود هجوم مصر للمقاصة قائمة سيراميكا كليوباترا - صالح جمعة وباسم مرسي على رأس خيارات مواجهة الأهلي تشكيل الدوري – بيكهام وكناريا في وسط سموحة.. وعودة صبحي لمرمى فاركو المصري يعلن إصابة محمد بلح بقطع في الرباط الصليبي مران الزمالك – تصعيد حارس 2003 ومشاركة عبد الشافي ومحمود علاء سيناريوهات التأهل القاري عن الدوري المصري – مباريات دامية تنتظرنا في 60 يوما بيان – غزل المحلة ينفي توقيع لاعبا الفريق لـ الزمالك