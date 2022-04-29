تشكيل الدوري - منسي وفيصل يقودان هجوم البنك الأهلي.. وإيبوكا أساسي مع إنبي

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 21:11

كتب : FilGoal

فاركو - البنك الأهلي

يقود ناصر منسي وأسامة فيصل هجوم البنك الأهلي في مواجهة إنبي في الجولة 17 من الدوري المصري.

ويبدأ جون إيبوكا في هجوم إنبي وبجواره مؤمن راضي ومصطفى شلبي.

تشكيل البنك الأهلي

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حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: إسحاق يعقوبو - أمير مدحت – أحمد ياسين - عاصم صلاح

الوسط: أحمد سعيد – معروف يوسف – محمد بسيوني

الهجوم: محمد هلال – أسامة فيصل – ناصر منسي

وجاء تشكيل إنبي:

حراسة المرمى محمود جاد

الدفاع: علي فوزي – إبراهيم يحيى – إبراهيم القاضي -- محمد حامد

الوسط: أحمد العجوز – مصطفى دويدار – محمد النحاس

الهجوم: مصطفى شلبي - جون إيبوكا - مؤمن راضي

ويحتل البنك الأهلي المركز السادس برصيد 22 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل إنبي المركز العاشر برصيد 19 نقطة من 15 مباراة.

البنك الأهلي في الدوري الدوري المصري
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