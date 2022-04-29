قائمة سيراميكا كليوباترا - صالح جمعة وباسم مرسي على رأس خيارات مواجهة الأهلي

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 21:06

كتب : محمود عزت

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - صالح جمعة

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا قائمة الفريق لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة يوم السبت على ملعب المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء.

وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: سيف تقا - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - محمود البدري - عبد الله محمود - أحمد محسن - علاء عطا - مصعب البطاط - عبد الله جمعة

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل - كوامي بونسو - بلال السعيداني - محمد توني - إيفانز منساه - وينفول كوابينا - شريف دابو - صالح جمعة - مصطفى ميسي

خط الهجوم: باسم مرسي

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر بـ17 نقطة من 16 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني بـ32 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 3 مباريات أكثر.

سيراميكا كليوباترا الأهلي الدوري المصري صالح جمعة باسم مرسي
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