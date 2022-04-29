مران الزمالك – تصعيد حارس 2003 ومشاركة عبد الشافي ومحمود علاء

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 20:05

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عبد الشافي - الزمالك - غزل المحلة

خاض لاعبو الزمالك مرانهم اليوم الجمعة عقب الفوز على النادي المصري.

وقاد جوسفالدو فيريرا المدرب البرتغالي، المران بنفسه، رفقة أسامة نبيه المدرب العام.

فيريرا عقد جلسة مع اللاعبين في حضور جهازه المعاون قبل انطلاق التدري، وقدم التهنئة لهم بعد الفوز على المصري في مباراة أمس وحصد النقاط الثلاثة ومواصلة تصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز.

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وطلب فيريرا من اللاعبين التركيز ومواصلة العمل الجاد للحفاظ على النتائج الإيجابية في الفترة القادمة، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرات وإمكانيات اللاعبين في تقديم أداء أفضل خلال المرحلة القادمة.

وخاض اللاعبون الأساسيون تدريبات بدنية تحت إشراف أندريا فيليب مدرب الأحمال.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية باستخدام الأدوات الرياضية، وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على متابعة الوحدة التدريبية.

ومنح جوسفالدو فيريرا تعليمات خاصة لمجموعة اللاعبين الذي شاركوا في لقاء أمس أمام المصري، وذلك خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة إيسترن كومباني في الدوري الممتاز.

ووجه المدير الفني بعض التعلميات الفنية والخططية للاعبين وذلك في حضور حسني خطاب المترجم الخاص بالمدرب البرتغالي.

من جهة أخرى، قام الجهاز الفني بتصعيد عبد الرحمن نفاد حارس مرمي فريق 2003 بالنادي، للتدريب بصحبة حراس المرمي.

ويؤدي رباعي الحراس محمد أبو جبل، ومحمد عواد، والسيد عطية، وعبد الرحمن نفاد، تدريبات تحت قيادة أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، حيث أدى الحراس الأربعة تدريبات تأهيلية بالجري الخفيف حول الملعب، أعقبها تدريبات فنية قوية تحت قيادة طاهر.

وأخيرا، خاض الفريق، فقرة فنية وخططية للاعبين البدلاء والمستبعدون من مواجهة المصري، وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية ركز خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجمل التكتيكية والخططية التي تدرب عليها الفريق في مران اليوم.

وشهدت التقسيمة مشاركة محمود علاء الذي غاب عن لقاء المصري الأخير بسبب الإيقاف، وكذلك محمد عبد الشافي، وعبد الله جمعة، ويوسف إبراهيم "أوباما".

وظهر جميع اللاعبين بمستوى جيد خلال التقسيمة التي أشرف عليها أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود، وروي أجواش المدربان المساعدان، بينما قام دانيال ألفيش محلل الأداء بتدوين كافة الملاحظات.

ويستعد الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري الممتاز.

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