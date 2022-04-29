أسوان يطلب تعديل مباراته ضد الألومنيوم بسبب الزمالك

خاطب أسوان لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة رسميا لتعديل موعد مباراته ضد الألومنيوم بسبب مواجهة الزمالك.

ويواجه أسوان نظيره الألومنيوم في الجولة 28 من دوري الدرجة الثانية يوم السبت 21 من شهر مايو المقبل.

ولكن هذا يعني أنه سيواجه الزمالك بعدها بـ48 ساعة فقط ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر التابع لموسم 2020-2021.

لذا يرغب أسوان في تعديل موعد مباراته ضد الألومنيوم قبل مواجهة الزمالك ليحصل على راحة كافية.

ويقترب أسوان من العودة للدوري الممتاز إذ أنه يتصدر مجموعة الصعيد بـ59 نقطة بفارق 12 عن ملاحقه كيما أسوان.

ويتبقى خمس جولات فقط على نهاية الموسم في دوري الدرجة الثانية المصري.