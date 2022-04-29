أبراهام عن مغادرته تشيلسي: رأيت صلاح ولوكاكو ودي بروين رحلوا ليصبحوا الأفضل في العالم

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 13:48

كتب : FilGoal

تامي أبراهام - روما

أرجع تامي أبراهام مهاجم روما سبب رحيله عن ناديه تشيلسي الصيف الماضي إلى رغبته في التحسن مقتضيا بمحمد صلاح وكيفن دي بروين وروميلو لوكاكو.

تامي أبراهام

النادي : روما

وتحدث أبراهام لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية قائلا: "كان قرارا صعبا أن أرحل عن تشيلسي لأنني منذ أن كنت طفلا فكل ما أعرفه هو لندن وتشيلسي وذلك بعيدا عن بريستول سيتي وسوانزي سيتي وأستون فيلا".

وواصل "لكن هناك وقت ما في مسيرتك يجب أن تفعل الأفضل لنفسك، تعين علي الرحيل وصناعة اسما لنفسي، ومنذ اليوم الأول لي في روما كان هدفي تثبيت قدمي".

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وأكمل المهاجم الإنجليزي "لقد رأيت العديد من اللاعبين يرحلون عن تشيلسي ويحلقون بأجنحتهم مثل دي بروين وصلاح ولوكاكو، هم الآن الأفضل في العالم".

وانضم أبراهام صاحب الـ24 إلى روما بعقد يمتد لعام 2026، وسجل خلال الموسم الجاري 24 هدفا وصنع خمسة في 47 مباراة مع فريق العاصمة الإيطالية.

وكان صلاح رحل عن تشيلسي معارا لفيورنتينا ثم انضم لروما قبل تألقه مع ليفربول.

فيما رحل دي بروين عن تشيلسي صوب فولفسبورج ومنه تألق مع مانشستر سيتي.

أما لوكاكو فظل يتنقل بين عدة فرق معارا مثل وست بروميتش ألبيون وإيفرتون إلى أن انضم لمانشستر يونايتد ومنه تألق في إنتر ميلان قبل أن يعود لتشيلسي مجددا.

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