مباراة غيرت مسيرتي – محمد عبد الواحد.. التألق ضد إبراهيم نقلني للزمالك وهتاف "مو" في بلجيكا

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com يقدم سلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسار مسيراتهم.

وتحدث محمد عبد الواحد لاعب الزمالك السابق لـFilGoal.com قائلا: "في الدرجة الثانية كانت مباراة الترسانة مع أسمنت السويس في موسم 1999-2000 ونجحنا في الصعود للدوري الممتاز في جيل ضم محمد أبو تريكة وعلاء نوح وأحمد زغلول".

وأضاف "علمت بأن حلمي طولان مساعد أوتوفيستر آنذاك سيتواجد في المباراة لمشاهدتي وتألقت وسجلت هدفا رغم الضغط العصبي لعلمي بمتابعة الزمالك لي".

وأكمل "كان من المفترض إتمام انتقالي للزمالك في صيف عام 2000 ولكن الصفقة لم تتم فشاركت في الدوري مع الترسانة".

وتابع عبد الواحد "لعبت ضد الزمالك وتألقت أمام إبراهيم حسن وكنت ألعب كجناح وبعدها كشف طولان لأوتوفيستر عن أنني اللاعب الذي كان يتابعني في الدرجة الثانية وتابعوني مع منتخب الشباب وفي كأس العالم للشباب 2001 ومن هنا انتقلت للنادي وساهمت في التتويج ببطولات كثيرة أهمها الفوز بدوري أبطال إفريقيا".

وأردف "مباراة أخرى غيرت مسيرتي وكانت مع الزمالك ضد الوداد وحينها سجلت هدفا في مباراة فزنا بها بثلاثة أهداف لهدف".

وأتم عبد الواحد حديثه "أما خارج مصر فصعودي مع ليرس البلجيكي للدوري وتسجيلي لهدف في الدربي ضد أنتويرب ساهم في زيادة شعبيتي بكثرة وكان الجمهور يهتف لي "مو مو" كلما يراني".

وبدأ عبد الواحد مسيرته في الترسانة وانتقل للزمالك ثم الإسماعيلي ثم ليرسي البلجيكي ومنه لوادي دجلة ثم المقاولون العرب وغزل المحلة قبل الاعتزال.