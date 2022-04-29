مواعيد مباريات الجمعة 29-4-2022 والقنوات الناقلة.. سان جيرمان يواجه ستراسبورج والدوري المصري

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 10:47

كتب : FilGoal

كيليان مبابي يسجل ويحتفل مع باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

يقدم FilGoal.com لكم أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

تقام مباريات اليوم الأول من الجولة 17 من الدوري بمواجهة قوية للغاية.

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يلتقي مصر المقاصة أمام فيوتشر في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويواجه فاركو منافسه سموحة في التوقيت ذاته وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 3.

ويلعب إنبي أمام البنك الأهلي في تمام التاسعة والنصف مساءً وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الفرنسي

يستضيف ستراسبورج منافسه باريس سان جيرمان في تمام الساعة التاسعة ضمن الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس اتش دي 2.

الدوري الإسباني

ويحل قادش ضيفا على إشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإسباني وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس اتش دي 1.

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باريس سان جيرمان الدوري المصري الدوري الفرنسي
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