كرة يد - حارس الزمالك: صالحت الجماهير بعد خسارة كأس مصر

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 01:46

كتب : إبراهيم رمضان

محمود فلفل

أبدى محمود خليل "فلفل" حارس مرمى الزمالك لكرة اليد سعادته بتتويج الفريق ببطولة سوبر دوري المحترفين بنهاية الموسم المحلي.

وقال فلفل عقب المباراة: "التتويج كان مهما لهنا جميعا ولي بشكل خاص لأني كنت أريد مصالحة الجماهير بعد خسارة بطولة كأس مصر".

وأضاف "أشكر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور علي ثقتهم في اللاعبير، وأشكر أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف على ألعاب الصالات على دعمه ووجوده الدائم مع الفريق وتوفير كل طلباتنا وتذليل كل العقبات التي تواجهنا".

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وأوضح "نحن مقبلين على بطولتين مهمتين للغاية. أطلب من الجماهير الدعاء لنا والاستمرار في مساندتنا، ونحن سنبذل كل الجهد للعودة من النيجر بالبطولتين".

في الإطار ذاته قال أحمد حسام لاعب يد الزمالك: "هذه البطولة غالية لأنها أولا جاءت بعد خسارة بطولة الكأس، ثانيا كونها بطولة مستحدثة وبذلك يكون الزمالك أول بطل لها".

وأوضح "الموسم المحلي كان مرهقا وطويلا ولكننا سعداء بعد أن اختتمناه بهذه البطولة".

وتابع "سنطوي صفحة الموسم المحلي ونركز في بطولتي إفريقيا، ونعد مجلس الإدارة الذي يدعمنا ويوفر لنا كل شيء والجماهير ببذل كل الجهد لحصد البطولتين والعودة بهما".

وتوج الزمالك بلقب سوبر دوري المحترفين إثر تغلبه على الأهلي بنتيجة 28-25 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس في الجولة الأخيرة.

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