بيان - بعد أخطاء مباراة الاتحاد.. المقاولون العرب يطالب اتحاد الكرة بحكام دوليين لمبارياته

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 01:38

كتب : حامد وجدي

مامادو نياس يسجل ويحتفل بهدف المقاولون العرب في سيراميكا كليوباترا

المقاولون العرب الدوري المصري الاتحاد السكندري
نرشح لكم
المصري يتقدم باحتجاج لاتحاد الكرة ضد الحكم محمد معروف ويطلب عدم تواجده في مبارياته مؤتمر الشعباني: لا أعرف إن استحق الونش الطرد أم لا.. وعانينا من الإجهاد ضد الزمالك مؤتمر فيريرا: الشوط الأول ضد المصري لم يكن جيدا.. وهذا سبب تحسننا زيزو والجزيري يكسران صمود أحمد مسعود ويخطفان فوزا مثيرا لـ الزمالك ضد المصري إنبي يوقع اتفاقية شراكة مع فيرونا الإيطالي تشكيل المصري - أموتو يقود الهجوم أمام الزمالك.. وحمودي والشيخ ومرعي على الدكة انتهت في الدوري – الزمالك (2) - (1) المصري.. انتصار الفارس الأبيض تشكيل الزمالك – عودة الونش وبنشرقي أمام المصري
أخر الأخبار
برشلونة لن يلعب في كامب نو الموسم بعد المقبل ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد - حارس الزمالك: صالحت الجماهير بعد خسارة كأس مصر ساعة | رياضات أخرى
بيان - بعد أخطاء مباراة الاتحاد.. المقاولون العرب يطالب اتحاد الكرة بحكام دوليين لمبارياته ساعة | الدوري المصري
المصري يتقدم باحتجاج لاتحاد الكرة ضد الحكم محمد معروف ويطلب عدم تواجده في مبارياته ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الزمالك يتوج ببطولة سوبر دوري المحترفين بالفوز على الأهلي ساعة | رياضات أخرى
مؤتمر رانجنيك: كنا محظوظين.. وسأستمر داخل مانشستر يونايتد لعامين ساعة | الدوري الإنجليزي
الأوليمبي: لن نصمت على احتساب النقاط لـ حرس الحدود.. وكيف لا يحول التزوير إلى النيابة؟ 2 ساعة | الدرجة الثانية
مؤتمر الشعباني: لا أعرف إن استحق الونش الطرد أم لا.. وعانينا من الإجهاد ضد الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي