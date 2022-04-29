كرة يد - الزمالك يتوج ببطولة سوبر دوري المحترفين بالفوز على الأهلي

تغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-25 في المباراة التي جمعتهما في صالة حسن مصطفى ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مسابقة سوبر دوري المحترفين لكرة اليد.

وبطولة سوبر دوري المحترفين هي مسابقة جديدة مستحدثة جديدا من الاتحاد المصري لكرة اليد وسيتحدد من خلالها المتأهلين إلى بطولة كأس السوبر بجانب الزمالك وسبورتنج.

وضمن الأهلي تأهله إلى كأس السوبر قبل لعب هذه المباراة، حيث حقق 6 نقاط من انتصارين أسوة بالزمالك، قبل أن يحقق الأبيض فوزه الثالث على حساب الأحمر وينفرد بصدارة المسابقة.

وتنص القواعد في هذه المسابقة على أن الانتصار بثلاث نقاط والتعادل بنقطتين والهزيمة بنقطة وحيدة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك 15-13.

وبعد تعادلات وسجالات متكررة، وصلت إلى التعادل بنتيجة 24-24، انفرد الزمالك بالمباراة وفاز بها بفارق 3 أهداف في نهايتها (28-25).

وفاز يحيى الدرع لاعب الزمالك بجائزة رجل المباراة

بذلك يحقق الزمالك بطولته المحلية الثانية في كرة اليد بعد الفوز بالدوري، بينما فاز سبورتنج ببطولة كأس مصر.

وتأهل الأهلي رفقة الزمالك وسبورتنج إلى كأس السوبر الذي سيقام بنظام الدورة الثلاثية، بصفته وصيف الدوري، بعد أن جمع الزمالك بين بطولتي الدوري وسوبر دوري المحترفين.