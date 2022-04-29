الأوليمبي: لن نصمت على احتساب النقاط لـ حرس الحدود.. وكيف لا يحول التزوير إلى النيابة؟

أبدى إيهاب الكاس عضو مجلس إدارة النادي الأوليمبي استنكاره لقرار اتحاد الكرة باحتساب 3 نقاط لصالح حرس الحدود وإعلان فوزه بمباراة الرجاء، بعد أن انتهت المباراة الأصلية بخسارة الحدود بهدف دون رد.

وقال الكاس في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "توقيت صدور القرار غير مناسب. لدينا مباراة ضد حرس الحدود بعد عيد الفطر وهذا يضر بمعنوياتنا".

وأضاف "لائحة المسابقات تقول أن الاعتراض يتم خلال 48 ساعة من نهاية المباراة، وحرس الحدود لم يقدم مذكرته إلا بعد انتهاء المدة فكيف تم قبول شكواه والبحث فيها"؟

وأوضح "كيف تصدر العقوبة بهذا الضعف بغرامة ألف جنيه وإيقاف 8 أشهر على واقعة تزوير؟ وكيف لا يتم تحويلها إلى النيابة العامة"؟

وتابع الكاس "هذا القرار فيه عوار ولن نصمت. سننظم مؤتمرا صحفيا نشرح خلاله كل شيء".

واختتم "نحن نبعد الفريق تماما عن المشاكل الإدارية، وسنصرف للاعبين مكافأة تحفيزية قبل مباراة حرس الحدود".

وكان الأوليمبي قد أصدر بيانا جاء فيه:

يؤكد مجلس إدارة النادي الاوليمبي رفضه القاطع لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن احتساب ثلاثة نقاط جديدة لفريق حرس الحدود و اعلان فوزه بمباراة الرجاء المطروحي ، بعد انتهاء المباراة الأصلية بالخسارة بهدف نظيف.

و يحذر مجلس إدارة الاوليمبي أن القرار صدر بدون وجه حق خصوصا أن الشكوي المقدمة جاءت بعد أكثر من شهرين و هو وقت غير قانوني لتقديم أي شكوي طبقا للائحة المعتمدة من اتحاد الكرة.

و ينبه مجلس إدارة الأوليمبي أن اتخاذ هذا القرار قبل المباراة القادمة بين الفريق ونادي حرس الحدود يعد تلاعبا بحظوظ فريق الأوليمبي في التأهل للدوري الممتاز، و غيابا للعدالة في اتخاذ القرار المصيري قبل المباراة المرتقبة.

وفي هذا الشأن قرر مجلس إدارة الأوليمبي رفض القرار بشكل قاطع و تصعيد الأمر الي أقصي الطرق التي تضمن حق النادي و تقديم شكوي رسمية في الفيفا بشأن مساندة فريق علي آخر و غياب العدالة التي تضمن وجود مسابقة قوية تضمن حقوق جميع الأندية.

وتعود الأزمة لشكوى مسؤولي حرس الحدود إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة ضد نادى الرجاء بسبب إشراك لاعب غير مسجل في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

ويتصدر فريق حرس الحدود المجموعة الثالثة "مجموعة بحري" في دوري الدرجة الثانية برصيد 53 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فريق الأوليمبي الذي لعب مباراة أقل.

ويستضيف الأوليمبي نظيره حرس الحدود يوم الخميس ٩ مايو ضمن الجولة ٢٦ للمسابقة.