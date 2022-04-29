مؤتمر الشعباني: لا أعرف إن استحق الونش الطرد أم لا.. وعانينا من الإجهاد ضد الزمالك

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 00:39

كتب : FilGoal

معين الشعباني - مدرب المصري

لا يعرف معين الشعباني المدير الفني للمصري إن كان محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك استحق الطرد في لقطة تدخله على أوستن أموتو لمنعه من الانفراد بحارس الفريق الأبيض محمد أبو جبل.

وفاز الزمالك على ضيفه المصري بهدفين لهدف مساء الخميس في ملعب برج العرب في الجولة 16 من الدوري المصري.

وتحدث معين الشعباني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة قائلا: "نعاني من إجهاد بعد سفرنا للمغرب لملاقاة نهضة بركان في الكونفدرالية".

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وواصل المدرب التونسي حديثه "اللاعبون قدموا مباراة محترمة، ربما لم نستحق الهزيمة وهي توجع لأننا قدمنا شوطا مميزا".

وشدد "لم نستسلم بعد هدف التعادل من زيزو بل كنا متماسكين".

وبسؤاله هل استحق فريقه الحصول على ركلة جزاء في ختام المباراة أجاب "ربما لا توجد ركلة جزاء، أما عن واقعة الطرد فأنا لم أشاهدها لذا لا أعرف إن استحق لاعب الزمالك الطرد من عدمه".

وأتم "لو كانت طرد لكنا لعبنا 11 ضد 10 ونتيجة المباراة كانت ستتغير ولا أظن أن الزمالك كان سيعود في النتيجة لو حدث ذلك الأمر".

وتجمد رصيد المصري عند 19 نقطة يحتل بهم المركز التاسع بعدما خاض 14 مباراة.

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