مؤتمر فيريرا: الشوط الأول ضد المصري لم يكن جيدا.. وهذا سبب تحسننا

قال جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك إن فريقه لم يكن جيدا في شوط المباراة الأول ضد المصري لكنه تحسن كثيرا في نظيره الثاني واستحق الفوز في النهاية.

وفاز الزمالك على ضيفه المصري بهدفين لهدف مساء الخميس في ملعب برج العرب في الجولة 16 من الدوري المصري.

وتحدث فيريرا في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "الشوط الأول لم يكن الأداء المطلوب إذ أننا فقدنا التركيز وكان هناك الكثير من اللعب الفردي وفقدنا التوزان وبالتالي خرجنا متأخرين في النتيجة".

واستدرك "لكننا تحسنا في الشوط الثاني كان هناك شراسة هجومية أكبر واستغللنا المساحات ولعبنا عليها وفزنا".

وأكمل المدرب البرتغالي "المصري فريق جيد جدا وربما لا تعرفون تلك المعلومة فهو لم يخسر سوى مرتين مثلنا في الدوري وفاز على الأهلي لذا الفوز عليهم أمر هام".

وعن التغييرات قال: "أمر طبيعي فقد منحونا الإضافة المطلوبة والمباراة مدتها 90 دقيقة وتشهد تغييرا في الأداء والخطط وأحيانا تكون للإضافة أو للتأمين مثلما حدث في بعض المباريات".

وواصل "الزمالك يضم 24 لاعبا ولابد أن يكونوا جاهزين، ويجب أن يكون الجميع جاهز لأننا نواجه منافسين أقوياء".

وأتم فيريرا حديثه "توجهنا لتحية الجماهير ونشكرهم على مساندتنا ونتمنى أن يكونوا معنا في الفترة المقبلة لدعمنا".

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 38 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب الدوري بفارق ست نقاط عن ملاحقه الأهلي وللأخير ثلاث مباريات أقل.