دوري المؤتمر - ليستر يتعادل مع روما بالنيران الصديقة.. و5 أهداف على الجانب الآخر

تعادل ليستر سيتي الإنجليزي مع ضيفه روما الإيطالي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب كينج باور ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل لورنزو بيليجريني هدف روما الوحيد في الدقيقة 15، بعد تمريرة حاسمة من نيكولا زاليفسكي.

وفي الدقيقة 67 تعادل ليستر بهدف عكسي سجله جيانلوكا مانشيني في شباكه بالخطأ.

على الناحية الأخرى تغلب فينورد الهولندي على مارسيليا الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم سيريل ديسيرس لصالح فينورد في الدقيقة 18، وأضاف لويس سينيسترا الثاني في الدقيقة 20.

وقلص بامبا ديانج الفارق في الدقيقة 28، بينما تعادل جيرسون في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 46 سجل ديسيرس هدف الفوز، ليتأجل حسم الموقعتين إلى الخميس القادم الخامس من مايو.