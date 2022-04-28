خبر في الجول – تفاصيل جلسة أنس أسامة وإدارة الزمالك

الخميس، 28 أبريل 2022 - 23:52

كتب : إبراهيم رمضان

أنس أسامة - الزمالك كرة السلة

شهد اليوم الخميس اجتماعا بين أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة بالزمالك ومسؤولي النادي الأبيض من أجل تجديد تعاقده فماذا حدث خلالها؟

حسبما علم FilGoal.com فإن الجلسة أقيمت لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وهناك مرونة من كل منهما من أجل التجديد، إذ أن إدارة الزمالك ترغب في تلبية رغبات اللاعب.

كما أن اللاعب لديه مرونة في الاتفاق في ظل رغبته في البقاء في صفوف النادي.

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ومن المنتظر أن تقام جلسة أخرى بين الطرفين عقب عيد الفطر لإتمام الاتفاق ومن ثم توقيع العقود.

وعن صحة توقيع اللاعب على عقد انتقاله لناد آخر، كشف مصدر مقرب من أنس أسامة لـFilGoal.com "ذلك الأمر عار تماما عن الصحة".

وأتم "أنس لم يوقع على عقد يربطه بأي ناد آخر كما يثار حاليا".

أنس أسامة كرة سلة الزمالك
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