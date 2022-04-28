زيزو والجزيري يكسران صمود أحمد مسعود ويخطفان فوزا مثيرا لـ الزمالك ضد المصري

تألق أحمد مسعود حارس مرمى المصري أمام الكثير من فرص الزمالك قبل أن يطلق أحمد سيد "زيزو" كرة قوية من ركلة حرة ليكسر صموده ويبدأ مرحلة قلب الطاولة لخطف الانتصار للفارس الأبيض.

وفاز الزمالك على ضيفه المصري اليوم الخميس بهدفين لهدف في ملعب برج العرب في إطار الجولة 16 من الدوري المصري.

افتتح ياسر حمد أهداف المباراة للمصري في الدقيقة 33 برأسية.

وأدرك زيزو التعادل بتسديدة من ركلة حرة مباشر رائعة في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 76 سجل سيف الدين الجزيري هدف انتصار الزمالك برأسية.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 38 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب الدوري بفارق ست نقاط عن ملاحقه الأهلي وللأخير ثلاث مباريات أقل.

أما المصري فتجمد رصيده عند 19 نقطة يحتل بهم المركز التاسع بعدما خاض 14 مباراة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ وغابت الفرص الخطيرة عنها وسط أفضلية للزمالك في ظل استحواذه على الكرة.

وجاء التهديد الأول في الدقيقة 12 بعد بينية من أشرف بنشرقي إلى إمام عاشور الذي أطلق تسديدة بباطن القدم اليمنى ولكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى المصري.

وفي الدقيقة 33 حصل المصري على ركلة حرة أرسلها إلياس الجلاصي وحولها ياسر حمد برأسية في الشباك ليعلن عن تقدم المصري.

وسدد طارق حامد كرة قوية لكن تصدى لها أحمد مسعود.

وهيأ الونش الكرة برأسه إلى أوباما بعد عرضية من زيزو من ركلة ركنية لكن الأول سدد الكرة بغرابة لخارج الملعب.

وبين شوطي المباراة أجرى الزمالك تبديله الأول بمشاركة شيكابالا بدلا من أوباما.

وسقط أوستن أموتو إثر تدخل من الونش بعد انفراد تام لكن الحكم لم يحتسب أي شيء موضحا أن مدافع الزمالك لمس الكرة أولا.

وتألق أحمد مسعود في الدقيقتين 57 و58 أمام رأسيتين من عمر السعيد ليحرمه من إدراك التعادل.

لكن ذلك الصمود تم كسره في الدقيقة 61 بتسديدة رائعة من زيزو من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليمنى لتسكن الكرة الشباك ويعلن عن تعادل الزمالك.

وأجرى المصري ثلاثة تبديلات بمشاركة أحمد حمودي وجريندو وعمرو مرعي بدلا من محمد عنتر وعمرو موسى وأموتو.

وسدد زيزو كرة قوية ذهبت لخارج الملعب، ورد عليه حمودي بتصويبة تصدى لها محمد أبو جبل.

وشارك سيف الدين الجزيري بدلا من عمر السعيد في ثاني تبديلات الزمالك.

وفي الدقيقة 76 أرسل أحمد فتوح عرضية قابلها سيف الجزيري برأسية قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للزمالك.

وبعد ذلك شارك أيمن حفني وروقا بدلا من بنشرقي وإمام عاشور.

وبعدهما شارك أحمد الشيخ بدلا من كريم العراقي في رابع تبديلات المصري في الدقيقة 84.

وعقب مرور دقيقتين شارك إسلام جابر بدلا من زيزو.

لم يحدث جديد فيما تبقى من المباراة لتنتهي بانتصار الزمالك بهدفين لهدف.