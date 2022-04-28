الدوري الأوروبي – فرانكفورت يغتال وست هام في لندن "البيضاء".. وانتصار للايبزيج على رينجرز

الخميس، 28 أبريل 2022 - 23:08

كتب : FilGoal

أنسجار كناوف - فرانكفورت ضد وست هام

حقق إينتراخت فرانفكورت الألماني فوزا هاما على حساب منافسه وست هام بهدفين لهدف في ملعب لندن الأولمبي مساء اليوم الخميس.

وحل فرانفكورت ضيفا على وست هام لملاقاته في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

واحتشد جمهور فرانفكورت بأعداد غفيرة في العاصمة الإنجليزية لندن وهم يرتدون قمصان فريقهم البيضاء في مشهد بدا كأنه من أحد الأفلام السينمائية.

أخبار متعلقة
رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 هدفان في دقيقتين.. مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي في لقاء مثير إنبي يوقع اتفاقية شراكة مع فيرونا الإيطالي

افتتح أنسجار كناوف أهداف المباراة في الدقيقة الأولى لصالح فرانفكورت.

وأدرك ميكائيل أنطونيو التعادل لوست هام في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 54 سجل دايتشي كامادا الهدف الثاني للفريق الألماني ليخطف الانتصار.

وسيلتقي الفريقان الخميس المقبل في دوتش بانك بارك في ألمانيا.

وفي الوقت ذاته فاز لايبزيج الألماني على منافسه رينجرز الأسكتلندي في ملعب ريد بول آرينا بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد الإسباني أنخلينيو في الدقيقة 85.

وسوف تقام مباراة الإياب الخميس المقبل كذلك في ملعب إيبروكس.

يذكر أن مباراة النهائي ستقام في ملعب إشبيلية رامون سانشيز بيزخوان معقل نادي إشبيلية.

وست هام فرانفكورت الدوري الأوروبي لايبزيج رينجرز
نرشح لكم
دوري المؤتمر - ليستر يتعادل مع روما بالنيران الصديقة.. و5 أهداف على الجانب الآخر أثليتك: إلى جانب مانشستر يونايتد.. رانجنيك قد يدرب النمسا انتهت في الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1) - (1) تشيلسي تشكيل تشيلسي – فيرنر وماونت وهافيرتز يقودون الهجوم أمام مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر يونايتد – رونالدو يقود الهجوم.. وتغيير وحيد أمام تشيلسي كلوب يكشف دور زوجته ومساعده في تجديد التعاقد مع ليفربول "هناك الكثير لتحبه في هذا المكان".. كلوب مستمر مع ليفربول ذا أثليتك: كلوب جدد تعاقده مع ليفربول حتى 2026
أخر الأخبار
كرة يد - حارس الزمالك: صالحت الجماهير بعد خسارة كأس مصر 4 دقيقة | رياضات أخرى
بيان - بعد أخطاء مباراة الاتحاد.. المقاولون العرب يطالب اتحاد الكرة بحكام دوليين لمبارياته 13 دقيقة | الدوري المصري
المصري يتقدم باحتجاج لاتحاد الكرة ضد الحكم محمد معروف ويطلب عدم تواجده في مبارياته 28 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الزمالك يتوج ببطولة سوبر دوري المحترفين بالفوز على الأهلي 41 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر رانجنيك: كنا محظوظين.. وسأستمر داخل مانشستر يونايتد لعامين 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأوليمبي: لن نصمت على احتساب النقاط لـ حرس الحدود.. وكيف لا يحول التزوير إلى النيابة؟ ساعة | الدرجة الثانية
مؤتمر الشعباني: لا أعرف إن استحق الونش الطرد أم لا.. وعانينا من الإجهاد ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
مؤتمر فيريرا: الشوط الأول ضد المصري لم يكن جيدا.. وهذا سبب تحسننا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي