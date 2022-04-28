الدوري الأوروبي – فرانفكورت يغتال وست هام في لندن "البيضاء".. وانتصار للايبزيج على رينجرز

حقق إينتراخت فرانفكورت الألماني فوزا هاما على حساب منافسه وست هام بهدفين لهدف في ملعب لندن الأولمبي مساء اليوم الخميس.

وحل فرانفكورت ضيفا على وست هام لملاقاته في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

واحتشد جمهور فرانفكورت بأعداد غفيرة في العاصمة الإنجليزية لندن وهم يرتدون قمصان فريقهم البيضاء في مشهد بدا كأنه من أحد الأفلام السينمائية.

افتتح أنسجار كناوف أهداف المباراة في الدقيقة الأولى لصالح فرانفكورت.

وأدرك ميكائيل أنطونيو التعادل لوست هام في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 54 سجل دايتشي كامادا الهدف الثاني للفريق الألماني ليخطف الانتصار.

وسيلتقي الفريقان الخميس المقبل في دوتش بانك بارك في ألمانيا.

وفي الوقت ذاته فاز لايبزيج الألماني على منافسه رينجرز الأسكتلندي في ملعب ريد بول آرينا بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد الإسباني أنخلينيو في الدقيقة 85.

وسوف تقام مباراة الإياب الخميس المقبل كذلك في ملعب إيبروكس.

يذكر أن مباراة النهائي ستقام في ملعب إشبيلية رامون سانشيز بيزخوان معقل نادي إشبيلية.