اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة

الخميس، 28 أبريل 2022 - 22:49

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - دوري المحترفين لكرة اليد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة والأخيرة من مسابقة سوبر دوري المحترفين لكرة اليد في صالة حسن مصطفى.

ويتصدر الأهلي والزمالك المسابقة بست نقاط لكل منهما، إذ أن القواعد في تلك المسابقة تنص على أن الانتصار بثلاث نقاط والتعادل بنقطتين والهزيمة بنقطة وحيدة.

وبطولة سوبر دوري المحترفين هي مسابقة جديدة مستحدثة جديدا من الاتحاد المصري لكرة اليد وسيتحدد من خلالها المتأهلين إلى بطولة كأس السوبر بجانب الزمالك وسبورتنج.

وضمن الأهلي تأهله لبطولة كأس السوبر رسميا سواء فاز اليوم أو لم يفز، بينما تأهل الزمالك بصفته بطل الدوري، وسبورتنج بصفته بطل الكأس.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك وتتتويجه ببطولة دوري سوبر المحترفين

الزمالك يبتعد 28-25

الزمالك يوسع الفارق 26-24

الزمالك يتقدم 25-24.. باق من الزمن 5 دقائق

الأهلي يتعادل مرة أخرى 24-24

الزمالك يتقدم 24-23.. باق من الزمن 7 دقائق

التعادل.. 23-23

الزمالك 23-22 الأهلي

الزمالك يتقدم 21-19

تعادل جديد 19-19

الزمالك يتقدم مرة أخرى 19-18

التعادل 18-18

الزمالك 17-15 الأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 15-13

الزمالك يبتعد بهدفين 14-12

الأهلي يقلص الفارق 13-12

النتيجة 13-10 لصالح الزمالك

الزمالك يعمق تفوقه 12-9

الأبيض يوسع الفارق 9-7

الزمالك يتقدم 8-7

الأهلي يتقدم 6-5

السجال يستمر.. الزمالك يتعادل 5-5

الأهلي يسترد التقدم 5-4

رمية جزائية للزمالك تعيد التعادل 4-4

الأهلي يتقدم 4-3

الزمالك يتعادل من جديد 3-3

الأهلي يسترد التقدم 3-2

الزمالك يتعادل 2-2

الزمالك يقلص الفارق برمية جزائية 2-1

الأهلي يتقدم 2-0

بداية المباراة

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