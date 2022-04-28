الدرجة الثانية - حرس الحدود يحصد 3 نقاط بسبب لاعب الرجاء
الخميس، 28 أبريل 2022 - 20:45
كتب : رضا السنباطي
أرسل الاتحاد المصري خطابا لنادي حرس الحدود والرجاء يفيد بحصول حرس الحدود على ثلاث نقاط من مباراة الرجاء التي انتهت بفوز حرس الرجاء بهدف دون رد.
وجاء القرار بعد مشاركة أحمد جميل غير المقيد في قائمة الرجاء بدلا من محمد أحمد لاعب الفريق.
وعليه: إيقاف أحمد جميل لمدة 8 أشهر ومحمد أحمد لمدة 6 أشهر وإيقاف إداري فريق الرجاء لمدة 6 أشهر، وغرامة 1000 جنيه لكل منهم.
وبذلك سيرتفع رصيد حرس الحدود بقيادة محمد حليم إلى 53 نقطة في صدارة مجموعة بحري.
ويتسع الفارق مع الأولمبي صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط وله مباراة أقل.
وتتبقى 5 جولات على نهاية الموسم، إذ يتأهل البطل مباشرة إلى الدوري المصري الممتاز.
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