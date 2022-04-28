تشكيل الزمالك – عودة الونش وبنشرقي أمام المصري

الخميس، 28 أبريل 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري والزمالك

عاد محمود حمدي "الونش" وأشرف بنشرقي إلى تشكيل الزمالك الأساسي في مواجهة المصري في الجولة 16 من الدوري الممتاز.

ويقود عمر السعيد هجوم الأبيض في مواجهة الفريق البورسعيدي.

وجاء تشكيل الأبيض:

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

الوسط: إمام عاشور – طارق حامد

أمامهما: أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي

الهجوم: عمر السعيد

ويجلس على دكة البدلاء: محمد عواد – حسام عبد المجيد – محمد أشرف "روقا" – حازم إمام – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيد عبد الله "نيمار" – سيف الدين الجزيري – إسلام جابر – أيمن حفني.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 35 نقطة من 15 مباراة.

فيما يحتل المصري المركز التاسع برصيد 19 نقطة من 13 مباراة.

الزمالك تشكيل الزمالك في الدوري الدوري المصري
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