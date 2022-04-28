اختبار طبي لـ باهر المحمدي وجاهزية هاشم للقاء طلائع الجيش

يخضع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي لاختبار طبي في المران الرئيسي الذي سيقام مساء اليوم الخميس على ملعبه بالإسماعيلية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 17 من الدوري المصري يوم السبت المقبل.

يأتي ذلك لتحديد إمكانية لحاقه باللقاء القادم من عدمه، بعد إصابته بمزق في العضلة الضامة، أبعدته عن المباراتين السابقتين ضد إيسترن كومباني وإنبي.

وفى نفس السياق أعلن مجدي باز طبيب الإسماعيلي جاهزية محمد هاشم مدافع الفريق للقاء بعد تماثله للشفاء من الإصابة بكدمة في عضلة السمانة التي تعرض لها خلال مشاركته ضد إنبي في المباراة السابقة وحرمته من استكمال اللقاء.

ويواصل محمود عبد العاطي "دونجا" لاعب خط وسط الفريق، برنامجه العلاجي المكثف تمهيدا لعودة إلى تدريبات الدراويش بعد تعرضه لمزق في العضلة الأمامية ويغيب بسببها عن المباراة الثالثة على التوالي.

وخسر الدراويش من إنبي في الجولة الـ 16 بهدفين دون رد.

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 11 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 في جدول الترتيب وله لقاء مؤجل.