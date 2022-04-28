نهائي دوري أبطال كونكاكاف – عودة قاتلة تحسم تعادل سياتل ساوندرز وأونام بوماس

الخميس، 28 أبريل 2022 - 16:04

كتب : إسلام أحمد

نيكولاس لوديرو - سياتل ساوندرز - أونام بوماس

حسم التعادل ذهاب نهائي دوري أبطال كونكاكاف (أمريكا الشمالية) بين أونام بوماس المكسيكي وسياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 2-2 على ملعب أولمبيكو أونيفرسترايو معقل الأول.

وعلى عكس آخر نسختين وإقامة نهائي من مباراة واحدة، عادت النسخة الحالية بنظام الذهاب والإياب في المباراة النهائية.

وسيلتقي الفريقان إيابا فجر الخميس المقبل على ملعب لومين فيلد معقل الفريق الأمريكي.

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بوماس تقدم أولا في الدقيقة 38 من الشوط الأول عن طريق خوان دينينو من ركلة جزاء.

اللاعب الأرجنتيني ذاته أضاف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 48.

ثنائية رفع به رصيده إلى 9 أهداف في صدارة هدافي البطولة بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه.

في المقابل قلص الأوروجوياني المخضرم نيكولاس لوديرو النتيجة في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وعاد لوديرو وبنفس الطريقة وفي نفس الزاوية لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من الضائع.

ويسعى سياتل ساوندرز ليكون أول فريق أمريكي يحقق اللقب منذ عام 2000 والثالث في تاريخ المسابقة.

فيما يأمل بوماس استمرار الهيمنة المكسيكية على اللقب والتي تستمر من 2007 وحصد اللقب الرابع في تاريخ النادي.

الفائز من باللقب سيكون أول المتأهلين للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2022.

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