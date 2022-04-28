ماركا: انتهاء موسم سيرجي روبرتو مع برشلونة

يفقد تشافي هرنانديز خدمات سيرجي روبرتو لاعب برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي بعدما تجددت إصابته.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة قبل 5 جولات من النهاية.

ويخسر برشلونة بحسب ماركا خدمات روبرتو حتى نهاية الموسم الجاري بعدما تجددت إصابة اللاعب في عضلة الفخذ.

وأوضحت الصحيفة أن سيرجي روبرتو كان من المتوقع عودته خلال المواجهة المقبلة أمام مايوركا لكن الإصابة داهمته مرة أخرى.

ويستعد برشلونة لمواجهة مايوركا يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

وأشارت التقارير إلى أن إصابة سيرجي روبرتو لن تؤثر على عملية تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد روبرتو بنهاية شهر يونيو القادم، إلا أنه سيوافق على عرض برشلونة لتجديد عقده لمدة عام إضافي بحسب الصحيفة ذاتها.

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