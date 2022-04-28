ماركا: انتهاء موسم سيرجي روبرتو مع برشلونة

الخميس، 28 أبريل 2022 - 14:33

كتب : FilGoal

سيرجي روبرتو لاعب برشلونة

يفقد تشافي هرنانديز خدمات سيرجي روبرتو لاعب برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي بعدما تجددت إصابته.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة قبل 5 جولات من النهاية.

ويخسر برشلونة بحسب ماركا خدمات روبرتو حتى نهاية الموسم الجاري بعدما تجددت إصابة اللاعب في عضلة الفخذ.

أخبار متعلقة
تقرير: برشلونة يستهدف رومانيولي.. ويحلم بمدافع بايرن ميونيخ برشلونة يعلن تمديد عقد مدافعه موندو ديبورتيفو: رغم انخفاض الراتب.. سيرجي روبرتو يقرر تجديد عقده مع برشلونة سيرجنيو ديست يزيد متاعب برشلونة

وأوضحت الصحيفة أن سيرجي روبرتو كان من المتوقع عودته خلال المواجهة المقبلة أمام مايوركا لكن الإصابة داهمته مرة أخرى.

ويستعد برشلونة لمواجهة مايوركا يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

وأشارت التقارير إلى أن إصابة سيرجي روبرتو لن تؤثر على عملية تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد روبرتو بنهاية شهر يونيو القادم، إلا أنه سيوافق على عرض برشلونة لتجديد عقده لمدة عام إضافي بحسب الصحيفة ذاتها.

اقرأ أيضا

النني في قائمة إحياء العملاق التركي

ناد إيطالي "مصمم" على ضم لاعب منتخب مصر

لاعب مصري دولي يعلن اقترابه من الزمالك

خبر سار لجمهور ليفربول

برشلونة سيرجي روبرتو تشافي
نرشح لكم
تقرير: برشلونة يستهدف رومانيولي.. ويحلم بمدافع بايرن ميونيخ ريال مدريد يخطط لتجديد تعاقد ثلاثي الفريق برشلونة يعلن تمديد عقد مدافعه سيرجنيو ديست يزيد متاعب برشلونة رومانو: دي يونج يحدد شرطه لمرافقة تين هاج في مانشستر يونايتد موندو ديبورتيفو: رغم انخفاض الراتب.. سيرجي روبرتو يقرر تجديد عقده مع برشلونة نقطة واحدة تكفي ريال مدريد.. برشلونة يسقط أمام فاييكانو في سابقة تاريخية انتهت في إسبانيا - برشلونة (0) - (1) فايكانو
أخر الأخبار
ماركا: انتهاء موسم سيرجي روبرتو مع برشلونة 34 دقيقة | الدوري الإسباني
في ضيافة دجلة.. نهائي ريد بل نيمار جونيورز 5 مصر الجمعة المقبل 41 دقيقة | مصر
تقرير: ديبالا ضمن خطط تين هاج في مانشستر يونايتد ساعة | أوروبا
رايولا يرد بقوة على شائعة وفاته: وضعي الصحي؟ أنا غاضب للغاية ساعة | أوروبا
مهند لاشين: أخوض موسمي الأخير مع طلائع الجيش.. والزمالك أبرز المهتمين بضمي ساعة | مصر
تقرير: النني ضمن قائمة 6 نجوم لإعادة إحياء جالاتاسراي ساعة | المحترفون
تقرير تركي: أتالانتا مصمم على ضم مصطفى محمد 2 ساعة | الدوري الإيطالي
رومانو: بايرن يعقد اجتماعا لمناقشة عقد ليفاندوفسكي.. وبرشلونة يترقب 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي