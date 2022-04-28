في ضيافة دجلة.. نهائي ريد بل نيمار جونيورز 5 مصر الجمعة المقبل

يقام نهائي ريد بل نيمار جونيورز 5 مصر يوم الجمعة المقبل.

ويستضيف نادي وادي دجلة في المعادي الفعاليات، للنهائي المؤهل لبطولة ريد بل نيمار جونيورز 5 على مستوى العالم.

وكان هناك شروط خاصة للمشاركة في النسخة الحالية من مسابقة "ريد بل نيمار جونيورز فايف" أبرزها المشاركة من عمر 16 إلى 25 عاما ويسمح للجنسين بالمشاركة.

وتكون مدة المباراة 10 دقائق، وفي حالة تسجيل فريق هدفا يخسر الفريق الخصم أحد لاعبيه، وتنتهي المباراة بعد 10 دقائق أو حين يفقد أحد الفريقين جميع لاعبيه.

وستكون المرحلة الثانية من التصفيات بين أبطال جميع المحافظات، ليتسنى للفائز في النهاية السفر إلى قطر وقت كأس العالم، ومقابلة نيمار دا سيلفا نجم البرازيل.