في ضيافة دجلة.. نهائي ريد بل نيمار جونيورز 5 مصر الجمعة المقبل

الخميس، 28 أبريل 2022 - 14:26

كتب : FilGoal

نهائي ريد بل نيمار جونيورز 5 مصر

يقام نهائي ريد بل نيمار جونيورز 5 مصر يوم الجمعة المقبل.

ويستضيف نادي وادي دجلة في المعادي الفعاليات، للنهائي المؤهل لبطولة ريد بل نيمار جونيورز 5 على مستوى العالم.

وكان هناك شروط خاصة للمشاركة في النسخة الحالية من مسابقة "ريد بل نيمار جونيورز فايف" أبرزها المشاركة من عمر 16 إلى 25 عاما ويسمح للجنسين بالمشاركة.

أخبار متعلقة
بمشاركة فريق في الجول.. ختام تصفيات ريد بل نيمار جونيورز 5 بالقاهرة ميدو عن مسابقة ريد بل نيمار جونيورز: أمامنا الكثير من العمل لتخطي الدور الأول في البرازيل ميدو يقود فريق "زيكو" في نهائيات ريد بل نيمار جونيورز بالبرازيل

وتكون مدة المباراة 10 دقائق، وفي حالة تسجيل فريق هدفا يخسر الفريق الخصم أحد لاعبيه، وتنتهي المباراة بعد 10 دقائق أو حين يفقد أحد الفريقين جميع لاعبيه.

وستكون المرحلة الثانية من التصفيات بين أبطال جميع المحافظات، ليتسنى للفائز في النهاية السفر إلى قطر وقت كأس العالم، ومقابلة نيمار دا سيلفا نجم البرازيل.

نهائي ريد بل نيمار جونيورز 5 مصر
نرشح لكم
مباراة غيرت مسيرتي - عبد العزيز توفيق.. ثقة طه بصري وتسديدة أمام الكونغو مهند لاشين: أخوض موسمي الأخير مع طلائع الجيش.. والزمالك أبرز المهتمين بضمي محمد إبراهيم: الفوز على بيراميدز نتائج تعليمات المدرب محمد بسام: حاولنا استغلال إجهاد الأهلي فحص طبي لـ السولية بعد إصابته أمام طلائع الجيش مؤتمر العشري: أشفق على الأهلي من الإجهاد مؤتمر موسيماني: لدي 4 مهاجمين يهدرون الفرص.. فماذا أفعل؟ الأهلي يهدر كل الفرص ويتعادل مع طلائع الجيش
أخر الأخبار
ذا أثليتك: كلوب جدد تعاقده مع ليفربول حتى 2026 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بوكيتينو: سأبقى في سان جيرمان بنسبة 100%.. وكذلك مبابي 9 دقيقة | أوروبا
مباراة غيرت مسيرتي - عبد العزيز توفيق.. ثقة طه بصري وتسديدة أمام الكونغو 24 دقيقة | الدوري المصري
رئيس وفاق سطيف: نواجه الأهلي بدون ضغوطات 37 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ماركا: انتهاء موسم سيرجي روبرتو مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
في ضيافة دجلة.. نهائي ريد بل نيمار جونيورز 5 مصر الجمعة المقبل ساعة | مصر
تقرير: ديبالا ضمن خطط تين هاج في مانشستر يونايتد ساعة | أوروبا
رايولا يرد بقوة على شائعة وفاته: وضعي الصحي؟ أنا غاضب للغاية 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي