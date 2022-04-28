تقرير: ديبالا ضمن خطط تين هاج في مانشستر يونايتد

الخميس، 28 أبريل 2022 - 14:00

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - يوفنتوس

بدأ إريك تين هاج المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد في ترتيب أوراق فريقه استعدادا لبداية الموسم المقبل.

ووضع تين هاج بحسب "كوريري ديلو سبورت" باولو ديبالا صانع ألعاب يوفنتوس ضمن خططه لتدعيم مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأضافت الصحيفة أن ديبالا الذي ينتهي تعاقده مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري اتخذ قراره بالرحيل عن السيدة العجوز بعد 7 سنوات بقميص الفريق.

وأوضحت أن يوفنتوس يفضل توفير أموال تجديد التعاقد مع ديبالا لعقد صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان يونايتد مهتما بضم ديبالا قبل ثلاث سنوات وبالتحديد في صيف عام 2019 لكن اللاعب الأرجنتيني رفض الانتقال في نهاية المطاف وفضل البقاء مع يوفنتوس.

وانضم ديبالا إلى يوفنتوس قادما من باليرمو في عام 2015 وشارك خلال 288 مباراة وسجل 114 هدف وصنع 48 آخرين.

ويتولى تين هاج صاحب الـ52 عاما تدريب يونايتد بعقد يستمر حتى يونيو 2025 حسبما أعلن النادي، مع خيار إضافة موسم آخر.

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