مواعيد مباريات الخميس 28-4-2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك ضد المصري ومواجهات بالدوري الأوروبي

الخميس، 28 أبريل 2022 - 10:55

كتب : FilGoal

احتفال محمد عبد الغني بهدفه مع الزمالك ضد الاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com لكم أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

تستكمل مباريات الجولة 16 من الدوري بمواجهة قوية للغاية.

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الزمالك يواجه المصري وتذاع على أون تايم سبورتس 1 في التاسعة والنصف مساءً.

الدوري الإنجليزي

يلتقي مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً ضمن الدوري الإنجليزي وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الأوروبي

يحل جلاسكو رينجرز ضيفا على لايبزج في تمام التاسعة مساءً في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس اتش دي اكسترا 1.

ويلتقي ويستهام أمام إينتراخت فرانكفورت في ثاني مباريات ذهاب نصف النهائي الآخر بذات التوقيت وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3 اتش دي بريميوم.

دوري المؤتمر الأوروبي

يستضيف فينورد منافسه أولمبيك مارسيليا في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في تمام الساعة التاسعة مساءً وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس اكسترا 2.

ويلتقي في التوقيت ذاته ليستر سيتي أمام روما في ذهاب نصف النهائي الآخر وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

سوبر دوري المحترفين لكرة اليد

يلعب هيليوبليس أمام سبورتنج في تمام الساعة التاسعة مساءً من سوبر الدوري.

بينما يواجه الأهلي منافسه الزمالك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وتذاع المباريات عبر أون تايم سبورتس 3

طالع بقية مباريات اليوم من هنا

الزمالك الزمالك، الدوري المصري المصري البورسعيدي مانشستر يوناتيد تشيلسي
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