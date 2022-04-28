كرة يد – الأهلي والزمالك ينتصران على سبورتنج وهليوبوليس

الخميس، 28 أبريل 2022 - 01:08

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد

فاز الأهلي والزمالك في ثاني جولات سوبر دوري المحترفين لكرة اليد اليوم الذي أقيم مساء يوم الأربعاء على حساب سبورتنج وهليوبوليس.

وانتصر الأهلي على سبورتنج بنتيجة 29-20.

وفاز الزمالك في وقت لاحق على هليوبوليس بنتيجة 35-33.

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وسيلتقي الأهلي والزمالك مساء اليوم الخميس في الجولة الثالثة والأخيرة من المسابقة في صالة حسن مصطفى.

وبذلك ضمن الأهلي تأهله لبطولة كأس السوبر رسميا سواء كان بطل لبطولة سوبر الدوري من عدمه.

وضمن الزمالك تأهله لبطولة كأس السوبر بعدما توج بلقب الدوري، وكذلك ضمن سبورتنج التواجد بعدما ظفر بكأس مصر.

ويتصدر الأهلي والزمالك قبل مواجهتهما، المسابقة بست نقاط لكل منهما إذ أن القواعد في تلك المسابقة تنص على أن الانتصار بثلاث نقاط والتعادل بنقطتين والهزيمة بنقطة وحيدة.

وبطولة سوبر دوري المحترفين هي مسابقة جديدة مستحدثة جديدا من الاتحاد المصري لكرة اليد وسيتحدد من خلالها المتأهلين إلى بطولة كأس السوبر بجانب الزمالك وسبورتنج.

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