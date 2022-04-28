مؤتمر العشري: أشفق على الأهلي من الإجهاد.. ودوري إيصال اللاعبين لمرمى المنافسين

الخميس، 28 أبريل 2022 - 00:26

كتب : أحمد الخولي

طارق العشري - الزمالك - المصري

أبدى طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش سعادته بالتعادل مع الأهلي مؤكدا إشفاقه عليه من الإجهاد.

وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش سلبيا بدون أهداف يوم الأربعاء في ملعب WE السلام في الجولة 16 من الدوري المصري.

وتحدث طارق العشري في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "سعيد بالتعادل مع الأهلي بطل مصر وإفريقيا وهذه نقطة تصنع الفارق معنا وتحفزنا قبل مواجهة الإسماعيلي".

أخبار متعلقة
مؤتمر موسيماني: لدي 4 مهاجمين يهدرون الفرص.. فماذا أفعل؟ الأهلي يهدر كل الفرص ويتعادل مع طلائع الجيش مؤتمر توخيل: للأسف نحن ويونايتد لا ننافس على الدوري.. وعلينا سد الفجوة مع سيتي وليفربول

وواصل "لعبت على الخطأ الواحد وتوقعت مع مرور الوقت أن يفتح الأهلي خطوطه".

وأردف "أشفق على الأهلي من الإجهاد نتيجة اللعب في إفريقيا وأتمنى له التتويج باللقب"

وأكمل "تسلمت المهمة و طلائع الجيش في المركز الأخير والآن نخطو نحو المنطقة الآمنة مع قرب نهاية الدور الأول".

وعن طريقته في مواجهة الأهلي قال: "الأهلي يملك لاعبين قادرين على صناعة الفارق من أنصاف الفرص ولجأنا للدفاع المنظم وحرمنا الأهلي من المساحات انتظارا لحدوث الخطأ ومن ثم نتحول سريعا للهجوم".

وعن إهدار فيكتور فرصة الفوز إثر انفراد تام وتسديده الكرة في القائم الأيمن رغم مراوغة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قال العشري: "ماذا أصنع في فرصة مثل تلك؟ مهمتي إيصال اللاعب للمرمى وهو لاعب جيد ولكنه لم يقم بإنهاء الهجمة بشكل مميز".

وأكمل "درست الأهلي جيدا في مباراتي الرجاء المغربي وتوقعت الإجهاد، لكن إجهادهم ساعدنا وبيرسي تاو كان مشتت ذهنيا بسبب الإرهاق".

وأتم العشري حديثه "أنت لا تحصل على الكثير من الفرص ضد الأهلي وكان علينا استغلال ما أتيح لنا".

وارتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 19 في المركز الـ11.

الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
مؤتمر موسيماني: لدي 4 مهاجمين يهدرون الفرص.. فماذا أفعل؟ الأهلي يهدر كل الفرص ويتعادل مع طلائع الجيش لا ثأر الليلة.. بيراميدز يسقط أمام كليوباترا في مستهل ولاية جونياس الثانية انتهت في الدوري - بيراميدز (0) - (1) سيراميكا كليوباترا انتهت الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) الجيش.. تعادل سلبي تشكيل طلائع الجيش – رجب عمران وأحمد سمير يقودان الصفوف ضد الأهلي تشكيل الدوري المصري – جونياس يدفع بثلاثي جديد ضد كليوباترا.. وشعبان يتسلح بـ إبراهيم تشكيل الأهلي - حسام حسن أساسي لأول مرة في الدوري أمام طلائع الجيش
أخر الأخبار
مؤتمر العشري: أشفق على الأهلي من الإجهاد.. ودوري إيصال اللاعبين لمرمى المنافسين 14 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: لدي 4 مهاجمين يهدرون الفرص.. فماذا أفعل؟ 33 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: علينا الحذر قبل الإياب ضد فياريال.. وتمريرة صلاح كانت رائعة 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر توخيل: للأسف نحن ويونايتد لا ننافس على الدوري.. وعلينا سد الفجوة مع سيتي وليفربول 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يهدر كل الفرص ويتعادل مع طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
لا ثأر الليلة.. بيراميدز يسقط أمام كليوباترا في مستهل ولاية جونياس الثانية ساعة | الدوري المصري
هندرسون: احتجنا لبعض الحظ أمام دفاع فياريال.. الإياب سيكون اختبارا صعبا لنا ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد الخروج من إفريقيا.. صنداونز بطلا للدوري للمرة الخامسة على التوالي ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي