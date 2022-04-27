صلاح يصنع.. ليفربول يغرق فياريال ويضع قدما في نهائي أبطال أوروبا من أجل الحلم الأكبر

أسقط ليفربول حصون فياريال الدفاعية خلال دقيقتين فقط ليضع قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على ضيفه فياريال اليوم الأربعاء في ملعب أنفيلد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد.

افتتح بيرفيس إستوبينان لاعب فياريال أهداف المباراة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 55 بعد بينية رائعة من محمد صلاح الذي مرر الكرة من بين قدمي مدافع فياريال.

وسيلتقي الفريقان الثلاثاء المقبل في ملعب لا سيراميكا، ويحتاج ليفربول للفوز أو التعادل أو الهزيمة بهدف دون رد ليتأهل لنهائي دوري الأبطال.

فيما يحتاج فياريال للفوز بهدفين دون رد لتعديل النتيجة، أو ثلاثية مقابل لا شيء كي يتأهل لنهائي الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

الحلم الأكبر

يقدم ليفربول موسما مميزا فقد فاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على حساب تشيلسي بركلات الترجيح.

والآن ها هو يقترب من خوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبتعد ليفربول عن مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة فقط قبل خمس جولات على نهاية الموسم.

وسيلتقي ليفربول مع تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الـ14 من شهر مايو المقبل.

الفوز بتلك الألقاب لن يكون مجرد إنجازا بل سيحمل في طياته الكثير من الأرقام القياسية.

إذ أنه لو توج بالدوري فسيعادل رقم غريمه التقليدي مانشستر يونايتد بواقع 20 بطولة لكل منهما.

ولو ظفر بكأس الاتحاد فسيصبح ذلك هو لقبه الثامن ليتعادل مع توتنام وتشيلسي ويصبح ثالث أكثر المتوجين باللقب بعد أرسنال ومانشستر يونايتد صاحبي الـ14 والـ12 بطولة على التوالي.

أما حال تتويجه بدوري الأبطال فيسبصبح لقبه السابع في تاريخ البطولة ويواصل الابتعاد بالرقم القياسي كأكثر ناد إنجليزي توج بالبطولة.

فيما يعد الإنجاز الأكبر هو الفوز بالرباعية التاريخية التي لم يحصل عليها أي ناد إنجليزي من قبل بل ويكسر رقم غريمه التقليدي مانشستر يونايتد صاحب الثلاثية التاريخية في سنة 1999.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ للغاية وغابت الفرص الخطيرة عنها وسط استحواذ ليفربول على الكرة وتراجع دفاعي كبير من فياريال.

وجاء أول تهديد من محمد صلاح في الدقيقة 34 لكن تسديدته ذهبت أعلى المرنى.

وكاد تياجو ألكانتارا يسجل هدفا جميلا لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن.

وفي الدقيقة 50 سجل فابينيو هدفا تم إلغائه بداعي التسلل على فيرجيل فان دايك قبل التمرير الكرة للاعب البرازيلي.

ولكن بعد ثلاث دقائق فقط أرسل هندرسون عرضية ارتطمت بقدم بيرفيس إستوبينان وغيرت تجاهها لتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الأول لليفربول.

وعقب مرور دقيقتين فقط، مرر صلاح بينية جميلة من بين قدمي مدافع فياريال إلى ماني الذي سدد في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لليفربول.

وسجل أندرو روبرتسون هدفا لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وسدد لويس دياز كرة بيمناه ذهبت بجوار المرمى بقليل.

هدأت المباراة كثيرا بعد ذلك ولم يحدث فيها أي جديد لتنتهي بانتصار ليفربول بهدفين دون رد.