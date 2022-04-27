انتهت في الدوري - بيراميدز (0) - (1) سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجولة 16 من الدوري المصري والتي تجمع بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري بـ 29 نقطة من 13 مباراة، فيما يحل كليوباترا في المركز الـ 14 بـ 14 نقطة.

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نهاية المباراة

ق80: رأسية أحمد منصور من عرضية عمر جابر تخطئ المرمى

ق64: فخر الدين بن يوسف يسدد وعامر يتصدى، قبل أن ترتد لمحمود صابر الذي يضعها نحو المرمى ولكن عبد الله محمود يخرجها.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: الحنفي يلغي ركلة الجزاء بداع خطأ على إسلام عيسى قبل ركلة الجزاء.

ق39: الحكم يعود لتقنية الفيديو لبيان صحة قراره من عدمه

ق38: خطأ من عبد الله محمود.. لم يسيطر على الكرة وخطفها منه إسلام عيسى قبل أن يعرقله محمود ويحتسب الحنفي ركلة جزاء.

ق36: نسديدة من وينفول كوابينا بجوار قائم شريف إكرامي

ق33: إختراق وعرضية من محمد إبراهيم لكن محمد حمدي يبعد الخطورة.

ق28: جووووول هدف أول لسيراميكا كليوباترا. خطأ قاتل من علي جبر ويهدي الكرة لمصطفى ميسي الذي يمرر عرضية يضعها محمد إبراهيم برأسه جوووول.

ق24: خلفية مزدوجة من فخر الدين بن يوسف بعيدة عن مرمى عامر عامر.

ق22: بينية من محمد صادق إلى محمود صابر لكن الأخير يسدد بعيدا عن مرمى عامر عامر

مرور 20 دقيقة دون أي فرص للطرفين

انطلاق المباراة