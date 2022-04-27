تشكيل طلائع الجيش – رجب عمران وأحمد سمير يقودان الصفوف ضد الأهلي

أعلن طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش عن تشكيل فريقه لمباراة الأهلي في الجولة 16 للدوري المصري.

ويقود رجب عمران وأحمد سمير هجوم الطلائع، مع المغربي خالد هشادي، فيما يجلس النيجيري فيكتوري بينيناجبا على دكة البدلاء.

وضم تشكيل الطلائع..

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد عبد الرحمن "زولا" - محمد أنور – مصطفى الزناري – محمد ناصف

الوسط: مهند لاشين – عمرو السيسي – محمد جابر – رجب عمران – أحمد سمير

الهجوم: خالد هشادي

البدلاء: محمد شعبان – عبد الرحمن شيكا – محمد الصباحي – حسن مجدي – خالد سطوحي – محمد شحاتة – محمد الجويني – علي حمدي – فيكتوري بينيانجبا

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة بفارق أربع نقاط عن الزمالك المتصدر وللمارد الأحمر أربع مباريات أقل.

فيما يأتي طلائع الجيش في المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.