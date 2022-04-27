ليفربول: هذا الثنائي يغيب عن لقاء فياريال للمرض وليس بسبب فيروس كورونا

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 20:08

كتب : FilGoal

فريق ليفربول في ملعب ويمبلي

أبعد نادي ليفربول شبهة إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا، حين أوضح سبب غياب الثنائي كورتيس جونز وكوستاس تسيميكاس عن لقاء فياريال.

ويحل فياريال ضيفا على ليفربول في ذهاب نصف النهائي يوم الأربعاء.

وأفاد ليفربول عبر موقعه "تم استبعاد كورتيس جونز وكوستاس تسيميكاس من التشكيل الذي يواجه فياريال بسبب المرض، وليس بسبب إصابة أحدهما أو كلاهما بفيروس كورونا".

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فيما يغيب روبرتو فيرمينو مهاجم الريدز عن قائمة الفريق بسبب الإصابة.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة فياريال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتيه- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: فابينيو- تياجو ألكانتارا- جوردن هندرسون

في الهجوم: لويس دياز- ساديو ماني- محمد صلاح

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب لا سيراميكا يوم الثلاثاء المقبل.

الفائز من مواجهة ليفربول وفياريال سيلعب نهائي البطولة يوم 28 مايو المقبل ضد الفائز من صدام ريال مدريد ومانشستر سيتي.

ليفربول فياريال
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