ماذا فعل صلاح في مباراة وحيدة لعبها ضد فياريال

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 19:40

كتب : FilGoal

ليفربول - نورويتش - هدف محمد صلاح

لم يلعب محمد صلاح نجم ليفربول كثيرا ضد فريق فياريال الذي يلعب ضد ليل الأربعاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل فياريال ضيفا على ليفربول في ذهاب نصف النهائي يوم الأربعاء.

ولعب صلاح مباراة واحدة فقط ضد فريق الغواصات، وكانت بقميص روما.

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المباراة تعود لموسم 2016-2017 وكانت في مسابقة الدوري الأوروبي.

ولعب صلاح مباراة ذهاب دور الـ32 وصنع هدفا لزميله إدين دجيكو في الفوز برباعية نظيفة.

وجلس الدولي المصري على مقاعد البدلاء في لقاء الإياب الذي انتهى بخسارة روما 0-1 وتأهل لدور الـ16.

ويقضي الجناح المصري موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 245 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 155 هدفا وأرسل 60 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.

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