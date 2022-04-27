فينيسيوس: خرجنا مرفوعي الرأس لكننا لسنا سعداء بالخسارة

لا يشعر فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد بالسعادة لخسارة ناديه بفارق هدف واحد أمام مانشستر سيتي بعد مباراة ممتعة.

وفاز مانشستر سيتي على ريال مدريد في ملعب الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فينيسيوس في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا يمكننا أن نكون سعداء بالخسارة، لكن لدينا 90 دقيقة لحسم الفوز في سنتياجو برنابيو".

وأضاف البرازيلي"ستكون المباراة القادمة مختلفة".

وتابع "أنا سعيد جداً بأداء الفريق. كنا متأخرين 2-0 أمام فريق قوي جداً".

وأكمل "خرجنا مرفوعي الرأس وعازمين على لعب مباراة جيدة إياباً".

والآن الحسم كله يتأجل إلى لقاء الإياب في ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد الأربعاء بعد المقبل.

وواصل "استمتع جميع المشجعين بالأهداف وبجودة اللعب. الآن يجب أن نتحلى بالهدوء وتحسين أدائنا لحسم الفوز".

وأتم "علينا أن نتحسن قليلاً في كل شيء، وعدم استقبال أي هدف قد يزيد الأمور تعقيداً".

افتتح كيفن دي بروين أهداف المباراة في الدقيقة الثانية وبالتحديد بعد 93 ثانية ليصبح أسرع هدف في تاريخ نصف نهائي دوري الأبطال.

وأضاف جابرييل خيسوس الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 11.

وقلص كريم بنزيمة النتيجة بهدف أول لريال مدريد في الدقيقة 33.

ولكن أعاد فيل فودين فارق الهدفين مجددا بتسجيله لهدف ثالث لسيتي في الدقيقة 53.

ولم يمر إلا دقيقتين فقط إلا وقلص فينيسيوس جونيور النتيجة بهدف ثان لريال مدريد.

وفي الدقيقة 74 سجل بيرناردو سيلفا الهدف الرابع لسيتي.

ومن ركلة جزاء في الدقيقة 82 قلص بنزيمة النتيجة بهدف ثالث لريال مدريد بطريقة بانينكا.