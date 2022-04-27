برناردو سيلفا: كان بإمكاننا الفوز بنتيجة أفضل

يؤمن برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي بأنه فريقه لم يكن محظوظا لأنه لم يفز على ريال مدريد بفارق أكبر.

وفاز مانشستر سيتي على ريال مدريد 4-3 في ملعب الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بيرناردو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "في أول 20 دقيقة كنا جيدين جدا، الطريقة التي نضغط بها، الطريقة التي نتحكم بها في المباراة، الطريقة التي نصنع بها الفرص".

وواصل البرتغالي "على مدى 90 دقيقة شعرنا أنه كان بإمكاننا الفوز بنتيجة أفضل".

وأضاف"لسوء الحظ لم نتمكن من الاستفادة من فارق الأهداف الذي كان لدينا، كان يمكننا الخروج بثلاثة أضعاف هذا الفارق، لكن هذا هو دوري أبطال أوروبا".

وتابع "نلعب ضد أحد أفضل الفرق في العالم وما زالت النتيجة جيدة لنا، 4-3، فارق هدف واحد أكثر منهم قبل المباراة التالية".

وأتم "شعرت أن جماهيرنا يجب أن تكون فخورة بنا، يجب أن يفخر الفريق بالعمل الذي قمنا به".

وفاز مانشستر سيتي على ريال مدريد 4-3 في ملعب الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

والآن الحسم كله يتأجل إلى لقاء الإياب في ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد الأربعاء بعد المقبل.

افتتح كيفن دي بروين أهداف المباراة في الدقيقة الثانية وبالتحديد بعد 93 ثانية ليصبح أسرع هدف في تاريخ نصف نهائي دوري الأبطال.

وأضاف جابرييل خيسوس الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 11.

وقلص كريم بنزيمة النتيجة بهدف أول لريال مدريد في الدقيقة 33.

ولكن أعاد فيل فودين فارق الهدفين مجددا بتسجيله لهدف ثالث لسيتي في الدقيقة 53.

ولم يمر إلا دقيقتين فقط إلا وقلص فينيسيوس جونيور النتيجة بهدف ثان لريال مدريد.

وفي الدقيقة 74 سجل بيرناردو سيلفا الهدف الرابع لسيتي.

ومن ركلة جزاء في الدقيقة 82 قلص بنزيمة النتيجة بهدف ثالث لريال مدريد بطريقة بانينكا.