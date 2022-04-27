اختبر معلوماتك - هل تابعت مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد جيدا؟

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 15:21

كتب : FilGoal

جابرييل خيسوس - مانشستر سيتي وريال مدريد

هل تتذكر جيدا أحداث مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد يوم الثلاثاء؟

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