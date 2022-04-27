مواعيد مباريات الأربعاء 27-4-2022 والقنوات الناقلة.. أبطال أوروبا والدوري المصري

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 10:57

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بهدفه مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

استكمال ليالي دوري الأبطال واستمرار منافسات الدوري المصري.

يقدم FilGoal.com لكم أبرز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

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يحل فياريال ضيفا على ليفربول في تمام التاسعة مساءً في ثاني مباريات نصف نهائي دوري الأبطال.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري المصري

تستكمل مباريات الجولة 16 من الدوري بـ 3 مباريات.

الأهلي يواجه طلائع الجيش وتذاع على أون تايم سبورتس 1 في التاسعة والنصف مساءً.

وفي نفس التوقيت يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على بيراميدز وتذاع عبر أون تايم سبورتس 2.

سوبر دوري المحترفين لكرة اليد

يلعب الزمالك أمام هيلوبوليس، والأهلي أمام سبورتنج في الجولة الثانية من سوبر الدوري.

وتذاع المباريات عبر أون تايم سبورتس 3.

دوري أبطال آسيا

يستضيف نادي الهلال السعودي منافسه الريان القطري ضمن دوري أبطال آسيا في العاشرة والربع مساءً وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس إيه اف سي اتش دي 1.

ليفربول فياريال دوري ابطال أوروبا الدوري المصري الأهلي بيراميدز
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