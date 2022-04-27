ناصر منسي: الزمالك؟ لم يتحدث معي أحد.. وأركز على لقب هداف الدوري

قال ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي إنه لا صحة لما يتردد حول وجود حديث من قبل الزمالك معه لضمه خلال الفترة المقبلة.

وتحدث ناصر منسي لقناة "صدى البلد" قائلا: "لم يتحدث معي أي شخص بشأن الانضمام للزمالك".

وأضاف "أنا الآن أركز على مسيرتي مع البنك الأهلي ولدي عقد مستمر مع النادي لثلاث سنوات ولن أرحل سوى بموافقة النادي ولم يتحدث معي أي شخص من الزمالك".

وعن تسجيله لخمسة أهداف في الدوري الموسم الجاري وابتعاده عن المتصدر أحمد سيد "زيزو" بفارق أربعة أهداف قال: "أفكر في صراع الهدافين فلم أكن ألعب مع بيراميدز وفي تاسع أو عاشر مباراة لي سجلت خمسة أهداف بعد انضمامي للفريق في شهر يناير الماضي".

وأتم "سأركز وأبذل ما لدي للمنافسة على لقب هداف الدوري".

وكان ناصر منسي سجل هدفا في فوز البنك الأهلي على إيسترن كومباني بهدفين لهدف في الجولة 16 من الدوري.