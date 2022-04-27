ناصر منسي: الزمالك؟ لم يتحدث معي أحد.. وأركز على لقب هداف الدوري

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 00:58

كتب : FilGoal

فاركو - البنك الأهلي

قال ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي إنه لا صحة لما يتردد حول وجود حديث من قبل الزمالك معه لضمه خلال الفترة المقبلة.

وتحدث ناصر منسي لقناة "صدى البلد" قائلا: "لم يتحدث معي أي شخص بشأن الانضمام للزمالك".

وأضاف "أنا الآن أركز على مسيرتي مع البنك الأهلي ولدي عقد مستمر مع النادي لثلاث سنوات ولن أرحل سوى بموافقة النادي ولم يتحدث معي أي شخص من الزمالك".

أخبار متعلقة
قائمة بيراميدز – غياب 5 لاعبين ضد كليوباترا.. وعودة هشام محمد في مباراة تاكيس الأولى قائمة الأهلي – غياب محمود متولي ووليد سليمان ومحمد محمود ضد طلائع الجيش خبر في الجول - كرة طائرة.. الزمالك يتوصل لاتفاق مع يوسفاني لتمديد تعاقده لمدة موسمين

وعن تسجيله لخمسة أهداف في الدوري الموسم الجاري وابتعاده عن المتصدر أحمد سيد "زيزو" بفارق أربعة أهداف قال: "أفكر في صراع الهدافين فلم أكن ألعب مع بيراميدز وفي تاسع أو عاشر مباراة لي سجلت خمسة أهداف بعد انضمامي للفريق في شهر يناير الماضي".

وأتم "سأركز وأبذل ما لدي للمنافسة على لقب هداف الدوري".

وكان ناصر منسي سجل هدفا في فوز البنك الأهلي على إيسترن كومباني بهدفين لهدف في الجولة 16 من الدوري.

ناصر منسي البنك الأهلي
نرشح لكم
قائمة بيراميدز – غياب 5 لاعبين ضد كليوباترا.. وعودة هشام محمد في مباراة تاكيس الأولى قائمة الأهلي – غياب محمود متولي ووليد سليمان ومحمد محمود ضد طلائع الجيش إنبي يسقط الإسماعيلي في لقاء مثير.. وتعادل المقاولون والاتحاد محمود البنا حكما لمباراة الأهلي وطلائع الجيش الأهلي يعلن غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الطلائع انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0) - (2) إنبي.. المقاولون (1) - (1) الاتحاد.. إيسترن كومباني (1) - (2) البنك الأهلي تشكيل الدوري - هلال ومنسي يقودان هجوم البنك الأهلي.. ورباعي في وسط إيسترن كومباني تشكيل الدوري - أحمد علي يقود هجوم المقاولون.. وعبد السلام ونصيب في دفاع الاتحاد
أخر الأخبار
كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الأول في سوبر دوري المحترفين على سبورتنج 15 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر أنشيلوتي: سنحارب من أجل ليلة سحرية أخرى.. وهذا ما علينا فعله في الإياب 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الأهلي يلحق بالاتحاد في نهائي دوري السوبر المصري 46 دقيقة | رياضات أخرى
دوري أبطال آسيا - مصطفى فتحي يصنع 3 أهداف في سقوط التعاون بخماسية.. وساسي يسجل مع الدحيل 52 دقيقة | آسيا
ناصر منسي: الزمالك؟ لم يتحدث معي أحد.. وأركز على لقب هداف الدوري 55 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز – غياب 5 لاعبين ضد كليوباترا.. وعودة هشام محمد في مباراة تاكيس الأولى ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي – غياب محمود متولي ووليد سليمان ومحمد محمود ضد طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - كرة طائرة.. الزمالك يتوصل لاتفاق مع يوسفاني لتمديد تعاقده لمدة موسمين ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي