قائمة بيراميدز – غياب 5 لاعبين ضد كليوباترا.. وعودة هشام محمد في مباراة تاكيس الأولى

غاب 5 لاعبين عن عن قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة 16 من الدوري، والتي تشهد الظهور الأول لتاكيس جونياس في ولايته الثانية من الفريق.

وغاب المهاجم فاجري لاكاي، بجانب نبيل عماد "دونجا" وأحمد سامي، المصابين، وغير الجاهز بدنيا أحمد فتحي، عن قائمة الفريق، التي شهدت عودة هشام محمد لها.

وغاب كذلك أسامة جلال بسبب الإيقاف في القائمة التي ضمت..

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري بـ 29 نقطة من 13 مباراة، فيما يحل كليوباترا في المركز الـ 14 بـ 14 نقطة.

ويقام اللقاء في التاسعة والنصف مساء الخميس ومذاعة عبر أون تايم سبورتس 2.