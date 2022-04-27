دوري أبطال آسيا - مصطفى فتحي يصنع 3 أهداف في سقوط التعاون بخماسية.. وساسي يسجل مع الدحيل

شهدت مباريات اليوم الأول من منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا غزارة تهديفية واضحة.

ويتأهل متصدرو المجموعات إضافة إلى أفضل 3 فرق بالمركز الثاني من المجوعات الخمسة عن منطقة غرب آسيا للدور ثمن النهائي من المسابقة.

سقوط التعاون

وتمكن فريق باختاكور الأوزبكي من تحقيق فوز مثير على نظيره التعاون السعودي بنتيجة 5-4 من في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة.

ورغم خسارة التعاون إلا أن مصطفى فتحي لاعب التعاون الحالي والزمالك السابق قدم مستوى مميز وصنع الأهداف الثلاث الأولى لفريقه في المباراة.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز الدحيل القطري على سيباهان الإيراني بنتيجة 5-2 على نفس الملعب.

وسجل الدولي التونسي فرجاني ساسي خلال فوز فريقه الذي ضمن التأهل لثمن نهائي المسابقة.

وحافظ الدحيل على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط للتعاون وسيباهان، و6 لباختاكور.

⚽️⬅️🕺🏻🇹🇳🇶🇦 احتفالية رائعة من نجم منتخب تونس @FTF_OFFICIELLE والدحيل @DuhailSC فرجاني ساسي @FerjaniSassi بعد تسجيله هدفه الأول في 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2022! pic.twitter.com/NG2WDYyi41 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 26, 2022

الشباب السعودي يواصل الصحوة

فاز نادي الشباب السعودي على الجزيرة الإماراتي 2-0 على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضاً فوز مومباي سيتي الهندي على القوة الجوية العراقي 1-0 على استاد الملك فهد الدولي.

وتصدر الشباب ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لمومباي سيتي والقوة الجوية و4 للجزيرة، حيث فاز الشباب بصدارة المجموعة وتأهل إلى دور الـ16.

شباب الأهلي دبي يلحق بالمتأهلين

وحقق نادي آهال التركماني فوزه الأول بعدما تغلب على الغرافة القطري 4-2 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن المجموعة الثالثة.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضاً تعادل فولاد خوزستان الإيراني مع شباب الأهلي دبي الإماراتي 1-1 على ستاد الأمير عبدالله الفيصل.

وتصدر فولاد خوزستان ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لشباب الأهلي، و5 للغرافة و4 لآهال، حيث فاز فولاد خوزستان بصدارة المجموعة وتأهل إلى دور الـ16.

كما ضمن شباب الأهلي دبي والفيصلي السعودي مقعدين في ثمن نهائي المسابقة بعدما توقف الأندية أصحاب المركز الثاني عند 7 نقاط فيما جمع الفريق الإماراتي 10 نقاط والفيصلي 9 نقاط.