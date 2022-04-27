مؤتمر جوارديولا: شكر خاص لهذين اللاعبين.. وأردت احتساء الجعة بعد هدف بنزيمة

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 00:24

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي - مانشستر سيتي وريال مدريد

قدم بيب جوارديولا شكره لثنائي الفريق، جون ستونز وفيرناندينيو، بعد الفوز على ريال مدريد 4-3 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

والآن الحسم كله يتأجل إلى لقاء الإياب في ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد الأربعاء بعد المقبل.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لقد كانت مباراة في الملاكمة، لقد كانت مباراة ممتعة لنا مثلما كانت للجماهير".

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وأوضح "قدمنا كل شيء. لعبنا مباراة جيدة وسنرى نفس الفريق بعد أسبوع. نعلم قيمة ريال مدريد وإمكانياته".

وأردف "سنحاول لعب مباراة جيدة في العودة، لكن التركيز الآن على مباراة ليدز يونايتد في الدوري".

وأكد "أنا راض عن النتيجة. لعبنا كرة قدم جيدة وأظهرنا شخصية جيدة. لقد كان اختبارا مهما ولا يمكننا توقع ما سيحدث في العودة".

وشدد "النتيجة كان من الممكن أن تكون أفضل، ولكن ليس لدي أي اعتراض. علينا تقديم نفس الأمر في سانتياجو بيرنابيو".

وأكمل "أود أن أشكر جون ستونز وفيرناندينو على مجهودهما، ليس من الطبيعي السيطرة على فينيسيوس، ولكنني كنت متأكدا أن فيرناندينيو سيلعب بشكل جيد عندما شارك بدلا من ستونز".

واستدرك "أعتذر للحكم، مشاعري كانت قوية".

وأتم "شعوري بعد هدف كريم بنزيمة الثاني؟ أردت احتساء الجعة".

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