كرة يد - الأهلي يفوز على هليوبوليس في افتتاح سوبر دوري المحترفين
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 23:56
كتب : FilGoal
افتتح الأهلي بطولة سوبر دوري المحترفين بالفوز على هليوبليس بنتيحة 36-23 في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى.
بطولة سوبر دوري المحترفين هي مسابقة جديدة مستحدثة جديدا من الاتحاد المصري لكرة اليد وسيتحدد من خلالها المتأهلون إلى بطولة كأس السوبر بجانب الزمالك وسبورتنج.
الشوط الأول كان قد انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 15-10 قبل أن يوسع الأهلي الفارق في الشوط الثاني.
مباراة كانت هي الأولى لمدرب الأهلي الجديد الإسباني دانيال جوردو ريوس الذي تولى تدريب الفريق عقب نهاية مباريات كأس مصر.
وتختتم الجولة الأولى اليوم بمباراة الزمالك وسبورتنج والتي ستقام على صالة حسن مصطفى.
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