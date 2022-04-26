كرة يد - الأهلي يفوز على هليوبوليس في افتتاح سوبر دوري المحترفين

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 23:56

كتب : FilGoal

الأهلي X هليوبوليس - كرة يد

افتتح الأهلي بطولة سوبر دوري المحترفين بالفوز على هليوبليس بنتيحة 36-23 في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى.

بطولة سوبر دوري المحترفين هي مسابقة جديدة مستحدثة جديدا من الاتحاد المصري لكرة اليد وسيتحدد من خلالها المتأهلون إلى بطولة كأس السوبر بجانب الزمالك وسبورتنج.

الشوط الأول كان قد انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 15-10 قبل أن يوسع الأهلي الفارق في الشوط الثاني.

أخبار متعلقة
إنبي يسقط الإسماعيلي في لقاء مثير.. وتعادل المقاولون والاتحاد محمود البنا حكما لمباراة الأهلي وطلائع الجيش "مباراة توجع الرأس".. سيتي يسقط ريال مدريد في مباراة الـ7 أهداف الأهلي يعلن غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الطلائع

مباراة كانت هي الأولى لمدرب الأهلي الجديد الإسباني دانيال جوردو ريوس الذي تولى تدريب الفريق عقب نهاية مباريات كأس مصر.

وتختتم الجولة الأولى اليوم بمباراة الزمالك وسبورتنج والتي ستقام على صالة حسن مصطفى.

سوبر دوري المحترفين كرة يد الأهلي هليوبليس
نرشح لكم
كرة سلة - الاتحاد إلى نهائي دوري السوبر بعد فوزه الثالث على الزمالك ثريا محمد لـ في الجول: مفاوضات التجديد مع الأهلي سارت بسرعة.. وتخوفت بسبب الإصابة كرة سلة - تمارا نادر السيد تنتقل إلى فريق نيون السويسري NBA - بوسطن يفجر أكبر المفاجآت ويطيح بـ بروكلين.. ولوكا يقود دالاس للتقدم في السلسلة ضد يوتا كرة سلة - الأهلي يجدد لـ ثريا محمد 4 مواسم ليست نهاية العالم.. رسالة الخطيب لـ طائرة الأهلي كرة يد - الاتحاد المصري يعلن عن إقامة "سوبر الدوري" وكيفية التأهل لكأس السوبر للمرة الأولى في تاريخها.. تتويج روان العربي ببطولة ويمولر للاسكواش
أخر الأخبار
فودين: حققنا فوزا مستحقا.. وعلينا الحذر من بنزيمة 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - الأهلي يفوز على هليوبوليس في افتتاح سوبر دوري المحترفين 23 دقيقة | رياضات أخرى
إنبي يسقط الإسماعيلي في لقاء مثير.. وتعادل المقاولون والاتحاد 32 دقيقة | الدوري المصري
محمود البنا حكما لمباراة الأهلي وطلائع الجيش 40 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يعلن غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الطلائع 56 دقيقة | الدوري المصري
"مباراة توجع الرأس".. سيتي يسقط ريال مدريد في مباراة الـ7 أهداف ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الاتحاد إلى نهائي دوري السوبر بعد فوزه الثالث على الزمالك ساعة | رياضات أخرى
تقرير: رتوش بسيطة تفصل دورتموند عن الجزائري بن سبعيني ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي