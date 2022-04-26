إنبي يسقط الإسماعيلي في لقاء مثير.. وتعادل المقاولون والاتحاد

أسقط إنبي مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد في مباراة مثيرة جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في ملعب الإسماعيلية في الجولة 16 من الدوري.

افتتح جون إيبوكا أهداف المباراة في الدقيقة 68، وأضاف عبد الرحمن عماد الهدف الثاني للفريق البترولي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وشهدت المباراة إهدار عمرو الحلواني لاعب الإسماعيلي ركلة جزاء بعدما سدد الكرة في العارضة.

بتلك النتيجة تجمد رصيد الإسماعيلي عند 11 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 في جدول الترتيب وله لقاء مؤجل.

فيما وصل إنبي للنقطة 19 في المركز العاشر وله لقاء مؤجل كذلك.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ ولم يكن هناك الكثير من الفرص الخطيرة.

وجاء أول تهديد في الدقيقة 18 بتسديدة من الحلواني تصدى لها محمود جاد بسهولة.

وفي الدقيقة 40 كاد محمد إسماعيل حامد يسجل هدفا لإنبي لكن رأسيته ارتدت من العارضة.

وسدد أحمد مدبولي كرة قوية مرت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 68 سجل جون إيبوكا الهدف الأول لإنبي بعدما راوغ مهاجم إنبي حارس الدراويش وسدد في الشباك.

وفي الدقيقة 79 احتسب الحكم ركلة جزاء للدراويش وعقب العودة كذلك لتقنية الفيديو بعد عرقلة محمود جاد لدييجو فيرناندو لاعب الإسماعيلي.

لكن عمرو الحلواني تسديدته ارتطمت في العارضة لتضيع فرصة إدراك التعادل على الإسماعيلي.

وبينما كان يبحث الإسماعيلي عن التعادل وفي الثواني الأخيرة من المباراة سدد عبد الرحمن عماد كرة زاحفة أعلنت عن الهدف الثاني لإنبي ويؤكد فوز فريقه بالمباراة.

المقاولون X الاتحاد السكندري

وفي ملعب الجبل الأخضر، تعادل المقاولون العرب إيجابيا بهدف لمثله مع الاتحاد السكندري.

افتتح مامادو نياص أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع لصال المقاولون.

وأدرك كريستوفر مابولولو التعادل للاتحاد في الدقيقة 62.

بتلك النتيجة وصل المقاولون للنقطة 13 يحتل بهم المركز الـ15 وبفارق نقطتين عن ملاحقه الإسماعيلي ولقاء أكثر من الدراويش كذلك.

فيما وصل الاتحاد للنقطة 16 يحتل بهم المركز الـ13 بعدما خاض 16 مباراة.

البنك الأهلي X إيسترن كومباني

وفي ملعب بتروسبورت فاز البنك الأهلي على منافسه إيسترن كومباني بهدفين لهدف.

افتتح ناصر منسي أهداف المباراة للبنك في الدقيقة 25.

وأدرك خالد مصطفى التعادل لإيسترن في الدقيقة 29.

وسجل كريم بامبو الهدف الثاني والفوز للبنك الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

ووصل رصيد البنك الاهلي إلى 22 نقطة يحتل بهم المركز السادس بعدما خاض 15 مباراة.

فيما يأتي إيسترن كومباني في المركز الـ18 والأخير بـ10 نقاط بعدما خاض 15 مباراة كذلك.